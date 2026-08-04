El video de otro brutal crimen en La Matanza: hay un detenido y es un vecino de la víctima

El sábado 15 de junio último, Laura Anahí Susseret se convirtió en una víctima más de la violencia asesina en La Matanza. Salió de su casa, ubicada en la calle Sanabria en González Catán, para encontrarse en medio de un tiroteo .

Los delincuentes, lejos de cualquier gesto de humanidad, escaparon en sus motos mientras ella comenzaba a morir. Laura fue trasladada de urgencia por una ambulancia al Hospital Simplemente Evita, donde agonizó. Cuatro días más tarde, perdía la vida. La causa para esclarecer el ataque que sufrió se convirtió en un expediente por homicidio, a cargo del fiscal Diego Rulli , de la UFI especializada local.

Laura Susseret tenía 20 años. Los había cumplido cinco días antes de recibir un tiro en la cabeza. Dos cámaras de seguridad filmaron el hecho , a veinte metros de distancia, con videos que ilustran esta nota, una prueba clave en la investigación.

Ayer martes, Rulli y la DDI de La Matanza , a cargo del comisario Flavio Marino, capturaron a un sospechoso por el crimen. Es un vecino. Su casa quedaba a media cuadra de la de Laura. El negocio de la droga , otra vez, surge como la principal hipótesis.

Se trata de Carlos Escobar Pérez , de 19 años, curiosamente registrado a comienzos de este año en el rubro de venta minorista para kioscos de ARCA . Fue capturado en la calle Artigas, zona de San Justo .

El rastro de cámaras, como en tantos otros casos, fue una de las claves para llegar hasta el acusado, con una cadena de videos públicos y privados que revelaron el rastro de la moto tras la fuga.

El crimen de Laura parece una historia idéntica a la de Candela Urquiza , una joven de 14 años que fue asesinada a plena luz del día mientras caminaba junto a su abuela el 2 de julio último en Villa Dorrego . Los testimonios revelaron que Escobar tenía un conflicto con otro joven, alias “Nico”, prófugo hasta hoy, por el supuesto menudeo de bolsitas en la zona. Sin embargo, no existe acreditado, a nivel judicial, la presencia de un bunker en la zona.

“Laura murió en el fuego cruzado” . Por lo pronto, los investigadores de la Policía Bonaerense buscan acreditar la venta de droga en la zona.

Fuente: Infobae