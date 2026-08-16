El silaje de maíz: una reserva estratégica para la ganadería moderna

En un contexto productivo cada vez más atravesado por la incertidumbre climática, la volatilidad de los mercados y la necesidad de maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, el silaje de maíz se consolidó como una de las herramientas más importantes para sostener la productividad de los sistemas ganaderos argentinos.

Durante las últimas tres décadas, la adopción de esta tecnología ha crecido de manera sostenida. Lo que originalmente fue una práctica asociada principalmente a los tambos, hoy tiene un papel central en establecimientos de cría, recría, engorde a corral y sistemas mixtos. La razón es simple: el silaje permite transformar un cultivo agrícola en una reserva estratégica capaz de aportar energía, fibra y estabilidad nutricional durante todo el año.

Más allá de las diferencias entre un rodeo lechero y uno destinado a la producción de carne, ambos comparten un mismo desafío: asegurar una oferta de alimento suficiente y de calidad para atravesar períodos donde las pasturas o los verdeos no alcanzan a cubrir los requerimientos animales.

En los sistemas de producción de leche, el silaje de maíz suele representar una proporción importante de la dieta, aportando fibras digestibles y energía de manera constante. En los planteos de carne, por su parte, se ha convertido en un recurso clave para acelerar ganancias de peso, mejorar la eficiencia de conversión y sostener cargas animales más elevadas.

Sin embargo, detrás de cada silo exitoso existe mucho más que una buena campaña agrícola. La calidad final del forraje comienza a construirse muchos meses antes de que la picadora ingrese al lote.

Uno de los errores más frecuentes en los sistemas ganaderos consiste en definir la superficie destinada a silaje según la disponibilidad de tierra y no según las necesidades reales del rodeo. En realidad, la primera pregunta debería ser cuántos kilogramos de materia seca necesitarán los animales durante el año. A partir de allí es posible estimar cuántas toneladas de silaje habrá que producir y, recién entonces, determinar la superficie necesaria para alcanzar ese objetivo.

En un tambo, esta estimación contempla vacas en ordeñe, vacas secas, vaquillonas y recría. En una empresa de carne debe considerar vacas de cría, categorías de reposición, recrías pastoriles y animales en terminación. Este concepto, conocido como balance forrajero, constituye el punto de partida de cualquier planificación. Cuando este cálculo no se realiza correctamente aparecen dos escenarios igualmente problemáticos: silos que se terminan antes de tiempo o excedentes que se deterioran por una utilización ineficiente.

Una vez determinada la demanda, llega el momento de planificar la oferta. El rendimiento del maíz destinado a silaje puede variar significativamente entre ambientes, años y estrategias de manejo. Por eso, proyectar únicamente un escenario ideal suele ser una receta para los problemas.

La experiencia demuestra que los planteos más sólidos son aquellos que incorporan márgenes de seguridad y contemplan distintos escenarios productivos. En zonas donde el riesgo climático es elevado, resulta prudente complementar el maíz con otras reservas como sorgos forrajeros, silajes de pasturas o incluso reservas henificadas. La estabilidad del sistema muchas veces vale más que perseguir un rendimiento récord.

Cada ambiente presenta oportunidades y limitaciones que condicionan el desempeño del cultivo. Las características del suelo, la profundidad efectiva, la disponibilidad hídrica, la presencia de napas o tosca y el historial de manejo son factores que influyen directamente sobre el potencial de rendimiento. En muchas empresas ganaderas, especialmente en aquellas donde la agricultura ocupa un rol secundario, el maíz para silaje suele relegarse a lotes marginales. Sin embargo, esta decisión puede comprometer seriamente la seguridad forrajera del establecimiento.

Por otro lado, la variabilidad de las precipitaciones obliga a pensar en estrategias que reduzcan riesgos. Diversificar fechas de siembra, combinar materiales de distinto ciclo y escalonar la confección de los silos son prácticas que permiten amortiguar el impacto de eventos climáticos adversos.

Elegir un híbrido no implica simplemente buscar el mayor rendimiento posible. En silaje resulta fundamental analizar variables como la digestibilidad de la fibra, la proporción de grano, el comportamiento sanitario, la persistencia verde y la amplitud de la ventana de cosecha. Los materiales específicamente desarrollados para uso silero suelen destacarse por la calidad de la planta completa y la estabilidad de sus parámetros nutricionales. Los híbridos de doble propósito, en tanto, ofrecen flexibilidad para definir el destino final del cultivo según las condiciones de cada campaña. La mejor elección será aquella que logre equilibrar producción de biomasa, aporte energético y adaptación al ambiente.

La densidad de siembra tiene un impacto directo sobre la cantidad y calidad del silaje producido. Poblaciones excesivamente altas pueden incrementar la producción de biomasa, pero también aumentar la competencia entre plantas y reducir el desarrollo de espigas. Densidades demasiado bajas, en cambio, desaprovechan recursos disponibles y limitan el potencial productivo.

Tan importante como la cantidad de plantas es su uniformidad. Una implantación despareja genera competencia desigual, reduce el rendimiento y afecta la calidad del material cosechado. La fertilización constituye otro aspecto crítico. A diferencia del maíz destinado a grano, el silaje extrae del sistema una cantidad mucho mayor de nutrientes porque se cosecha la planta completa. Por esta razón, el aporte de nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes debe formar parte de una estrategia integral que contemple también el aprovechamiento de estiércoles y efluentes ganaderos.

La integración entre agricultura y ganadería ofrece aquí una oportunidad de enorme valor para mejorar la eficiencia económica y la sustentabilidad de los sistemas productivos.

El silaje de maíz dejó hace tiempo de ser una simple reserva forrajera para transformarse en un componente central de la competitividad ganadera. Ya sea para producir leche, recriar terneros, terminar novillos o aumentar la carga animal, su aporte va mucho más allá de los kilogramos de materia seca almacenados. Representa seguridad, previsibilidad y capacidad de respuesta frente a un entorno productivo cada vez más desafiante.

En definitiva, los mejores silos no son necesariamente los que más rinden, sino aquellos que nacen de una planificación integral donde ambiente, genética, manejo agronómico y demanda animal trabajan de manera coordinada para garantizar resultados productivos y económicos sostenibles.

El autor es especialista de silajes y responsable de Cuentas Estratégicas de Silaje de SUPRA Semillas

Fuente: La Nación