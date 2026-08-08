El sentido mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi por la muerte de su padre: “Solo quiero abrazarte”

La noticia de la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi , en la madrugada de este sábado conmocionó al mundo entero. Entre las figuras del deporte y el espectáculo que expresaron su dolor por la partida del también representante del capitán de la selección argentina se encuentra Marcelo Tinelli . El conductor recurrió a sus redes sociales para publicar un sentido mensaje .

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 14 millones de seguidores, escribió: “ Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia . Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos. Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo ”.

Y completó: “Me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos con Jorge. Imborrable en mi corazón, la comida con tus viejos y tus hermanos en la noche previa a tu consagración en Qatar 2022 . Te acompaño de corazón. Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz”.

El vínculo entre la familia Messi y el conductor se consolidó con el paso de los años, hasta superar la relación profesional para convertirse en una cercanía afectiva de larga data. Además de la cena íntima en Doha durante la noche previa a la final del Mundial 2022 que el propio Tinelli recordó en su publicación, uno de los encuentros más icónicos entre ambos ocurrió a mediados de 2024. En la antesala de la Copa América de Estados Unidos, el presentador viajó a Miami para realizar un mano a mano íntimo al capitán argentino para la pantalla de América TV .

Durante esa entrevista, marcada por un clima de distensión y nostalgia, se produjo un momento inolvidable cuando Tinelli le mostró al astro el impresionante tatuaje de su pierna: la imagen a gran escala de Messi con la Copa del Mundo en Qatar . La reacción, entre risas y admiración del rosarino, sumada a las anécdotas compartidas en la nota, dio cuenta del grado de confianza y afecto recíproco entre la familia del diez y el conductor.

La muerte de Jorge Messi ocurrió tras varias semanas de incertidumbre en torno a su salud. El pasado 18 de junio, luego del triunfo de la selección argentina ante Argelia por el debut en la Copa del Mundo 2026, surgieron fuertes rumores sobre una complicación en el estado del padre del jugador . Ante las especulaciones, la familia Messi emitió un comunicado oficial para llevar claridad sobre la situación:

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar ”, indicó el escrito.

En aquel momento, el propio Lionel Messi se refirió al tema tras marcar tres goles en el debut mundialista, visiblemente conmovido. “ Pasé unos días difíciles; fue una cuestión ajena a lo deportivo . Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, reveló el capitán.

Fuente: La Nación