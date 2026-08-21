El riesgo de comprarse lo que se quiere vender

El relato oficialista , incluidos los datos estadísticos que esgrimen las principales figuras del gobierno libertario, encontró ya hace meses una pared que no logra trasponer y cada día se le está haciendo más alta.

Ese muro es la percepción negativa de su experiencia vital que tiene en este momento una amplia mayoría de los argentinos , en virtud de la su capacidad de consumo , la situación del empleo y las expectativas a futuro para sí y para el país. Es la economía. Sin adjetivos.

El discurso del Presidente, ayer en la reunión del Consejo de las Américas , en defensa y promoción de sus políticas, expuso con claridad el impacto negativo que esas críticas apreciaciones populares están provocado en el ánimo del elenco gobernante y en particular en el del jefe del Estado.

El profundo malestar que le causan a Javier Milei los cuestionamientos y rechazos no fue disimulado por el tono inusual y deliberadamente atemperado que usó para desplegar su argumentación. El Presidente lo compensó largamente con las descalificaciones furibundas que volvió a dedicarle a sus contradictores, entre los que incluyó una vez más a economistas, opositores políticos y periodistas.

Al mismo tiempo, en lugar de buscar acercamientos, el discurso vino a retroalimentar la distancia que se viene registrando entre el escenario que relata el Gobierno y el sentir mayoritario de la población . Una disonancia que parece ser motivo de preocupación cada vez mayor entre muchos de los tomadores de decisiones del mundo empresarial y financiero, que ayer compusieron la audiencia en el hotel Alvear y apoyan la orientación, aunque no necesariamente la marcha, de la política económica.

Para muchos de los presentes resultó un hecho a destacar que el Presidente parecía haber retrocedido sobre sus propios pasos en cuestiones de empatía social en apenas 72 horas.

El lunes pasado, en el acto en homenaje a San Martín, Milei pareció abrir una puerta para revincularse con los sectores más afectados por la marcha de la economía, al afirmar: “Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor”. Tal vez no sea un dato menor que el 17 de agosto siguiera al pie de la letra un discurso que llevó escrito.

Lo cierto es que el deterioro del humor social y el impacto político-electoral que eso podría tener son ítems de creciente relevancia en el cálculo de riesgo que hacen los empresarios para tomar decisiones respecto de sus inversiones y negocios.

“Salvo los proyectos apalancados por el RIGI, todo lo demás empezó a frenarse hasta que se despeje el horizonte electoral. Y aún los relacionados con el RIGI se irán desembolsando solo las inversiones imprescindibles y a cuenta gotas. Se impone el wait and see [esperar y mirar]”, coincidieron un consultor y un importante ejecutivo de un fondo de inversión que participaron de la reunión del Consejo de las Américas.

El reconocimiento y aprobación al ajuste y al ordenamiento macroeconómico hecho por la administración mileísta, que manifiestan los representantes del mundo empresario y financiero, tiene su contrapartida en la situación de la microeconomía.

A ello se suma el desdén o la negación al respecto que expresa el Gobierno y las consecuencias político-sociales que eso está teniendo, como se advierte en la caída de apoyo e intención de voto al oficialismo. Ya nadie da como un hecho casi inexorable la reelección presidencial de Milei . Los números también en ese terreno son mucho más ajustados que hace apenas un trimestre

Por eso la presentación de Milei, ayer, pareció mostrar disociación con hechos de la actualidad o un intento de minimizar situaciones que están teniendo notable impacto en la agenda pública.

Un repaso por los medios de comunicación y redes sociales muestra que esta semana las noticias sobre cierre de empresas tuvieron un pico de interés. Lo potenciaron algunos casos resonantes como el fin de las actividades de una fábrica de indumentaria que anunció con un fuertes expresiones uno de sus dueños, Santiago “Tati” Phelan , exjugador del seleccionado de rugby Los Pumas y actual entrenador del plantel superior del Club Atlético San Isidro (CASI).

De su alocución, los más incómodo para el Gobierno fue el pedido a los empleados que en ese momento se quedaban sin trabajo para que “la próxima vez piensen a quién van votar” , después de afirmar: “La política nos arruinó” .

La decisión de Phelan lejos está de ser un caso aislado y, para peor, todo indica que aún se estaría lejos de tocar fondo. El economista Diego Coatz , especializado en desarrollo productivo, señala que en lo que va del año ya cerraron sus puertas 1400 empresas industriales y que se prevé que en todo 2026 el número ascenderá a 3000.

Atento al uso favorable de cifras que suele hacer, el Gobierno podría decir que la cifra de compañías que se extinguen está dentro del promedio histórico. Pero hay un dato que expone la fragilidad de ese argumento. “El problema mayor es que la tasa de desaparición no es compensada con la de creación de nuevas empresas, ya que son más las que cierran que las que emergen”, añadió Coatz.

En ese contexto adquirió singular relevancia la rotunda descalificación que hizo Milei ayer de una encuesta conocida en esto días que sostiene que más de la mitad de los trabajadores encuestados afirma que sus ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes.

El endeudamiento y morosidad de las familias parecen entrar en conflicto con esa posición. Más aún cuando la muy leve mejora en las cuentas de algunas entidades bancarias se debe al pase a pérdida de las deudas consideradas ya incobrables o la reducción a niveles mínimos del límite de compra con tarjeta de los clientes que adquieren bienes básicos (especialmente alimentos) en cuotas, según reconocen autoridades de bancos de primera línea y de empresas de tarjetas de crédito.

De esa manera, el récord histórico del consumo del que habló Milei genera reacciones y asoma como un ejemplo cabal del uso de los datos estadísticos con fines dialécticos y de la relatividad de las cifras, ya que eso depende de la base de cálculo y del universo de bienes que se computen.

Los números que arroja el Indec y en los que basó el Presidente su afirmación son relativizados cuando se los desagrega por consumo per cápita, en cuyo caso se advierte un retroceso, y quedan lejos de los de la década anterior. Lo mismo ocurre cuando se los compara con otras estadísticas que toman en cuenta el consumo masivo, donde la adquisición de bienes básicos es preponderante.

Por otra parte, dos representantes de primer nivel del oficialismo hicieron declaraciones que desafinan con la música presidencial respecto de la marcha de la economía y de la situación de los individuos.

Uno fue el ministro de Economía, Luis Caputo , quien sorprendió al exponer que en su léxico existe el verbo reactivar y admitir que esa es una acción pendiente o poco desarrollada de la actual gestión. Lo hizo al anunciar la flexibilización para los bancos para otorgar créditos en dólares y señalar que “ayudará a reactivar la economía” .

De todas maneras, su socio en la actividad privada y actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili , se ocupó de poner paños fríos al señalar que descartan “un boom de créditos en dólares”, luego de las críticas formuladas por varios economistas respecto de los riesgos de rehabilitar los préstamos con dólares de los ahorristas. La doctrina de la manta corta no pierde vigencia.

Al mismo tiempo, otro de los motivos de preocupación del sector empresario y de personas comunes es la suba de la tasa de interés registrada en los últimos días, que complica no solo nuevos emprendimientos sino que deteriora aún más la situación de empresas e individuos endeudados. Sobre llovido…

Por su parte, la presidenta del bloque de senadores oficialista, Patricia Bullrich , reafirmó su condición de cultura del independentismo permanente al decir: “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”.

Se cuidó de aclarar, para evitar mas roces de los que ya tiene con la Casa Rosada, que “el rumbo es el correcto” y que “este camino es parte de un proceso de transformación profundo”.

Bullrich hizo esas afirmaciones en una reunión con medianos y pequeños empresarios en el barrio de Palermo y luego la subió a la red X, donde el primer texto tuvo una edición posterior. En la versión original planteaba la necesidad de que “ese cambio llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino” . Finalmente esa frase mutó por “No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro”. Entonces, adquirió verosimilitud la afirmación de voceros de la Casa Rosada y del Senado de que lo dicho por la senadora había sido acordado con el Gobierno. Detalles.

Otros números también contradicen el entusiasmo del relato oficialista. Ayer, la consultora Equilibra, que viene siguiendo rigurosamente la evolución del poder adquisitivo mostró datos nuevamente complicados.

“ El ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas cayó 0,5% mensual y 6,9% interanual en junio , quedando 16,9% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023. La caída se concentró en los asalariados privados”, informó la consultora que dirige el economista Martín Rapetti .

No obstante, dejó una luz de esperanza: “Para julio las señales son ambivalentes, [ya que si bien] la inflación mensual se aceleró, la suba de gastos fijos fue menor que en junio”.

Mientras tanto, el oficialismo volvió a sacudirse y a complicarse con otro escándalo: la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo por su supuesta responsabilidad en el ataque a balazos a la activista Nadia Beller con quien él habría mantenido una relación sentimental.

Otra vez, el relato oficial volvió a mostrar fisuras . En un principio, funcionarios y habituales voceros mileístas tomaron distancia de quien fuera estratega comunicacional de Milei y sigue siendo parte del dispositivo de propaganda oficial. Las voces subrayaban que hacía tiempo estaba alejado de Milei y de su hermana Karina.

Sin embargo, con el correr de las horas, el propio Presidente tomó partido por el polémico comunicador y operador de la derecha radical al republicar posteos en la red social X que adherían a la estrategia defensiva expuesta por la abogada de Cerimedo. Por lo pronto, la investigación está en curso y los fiscales imputaron al libertario. Aunque Milei y los suyos ya tienen un veredicto exculpatorio. Habrá que esperar a los tiempos de la Justicia.

Los hechos demuestran que tanto en la economía como en otros asuntos, el Gobierno siempre está dispuesto a correr los riesgos de comprarse lo que busca vender.

Fuente: La Nación