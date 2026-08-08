El radicalismo bonaerense se relanzó con nuevas autoridades y un acto en La Plata: “Queremos el poder para gobernar”

La UCR bonaerense presentó este sábado a sus nuevas autoridades en un acto que se hizo en el club Atenas de La Plata. Allí llegaron Emiliano Balbín y Pablo Nicoletti como presidentes del Comité y de la Convención de provincia de Buenos Aires, respectivamente, en una lista única que celebraron referentes del radicalismo como Maxi Abad y Karina Banfi.

" Queremos el poder para gobernar . Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir", exclamó Balbín en el cierre del encuentro, ante mil militantes.

Sin embargo, en las horas previas algunos intendentes se abrieron y armaron su propio grupo, por fuera de la estructura partidaria.

"Quiero comités que dejen de ser espacios de catarsis, autoayuda o terapia colectiva, para volver a ser la usina de ideas y el motor del cambio hacia adelante que necesita la provincia de Buenos Aires", propuso Balbín, apoyado por Abad y por el sector de Evolución.

"No quiero conducir un partido que termine siendo una mera federación de vecinalismos. Quiero conducir un radicalismo que tenga identidades locales fuertes, cercanía total con sus vecinos, y una mirada estratégica común para toda la Provincia", añadió.

Emiliano Balbín, de Salliqueló, es nieto de Ricardo Balbín. El apellido fue elegido para encabezar la lista de unidad definida en mayo pasado y presentada este sábado en La Plata.

Pablo Nicoletti, presidente de la UCR de La Plata, quedó al frente de la Convención, clave para la estrategia electoral del partido.

"La unidad no es el objetivo, es la herramienta. Que se nos escuche discutiendo qué hacer con la provincia y no quién ocupa qué lugar, porque hay muchas familias que la están pasando mal", dijo Nicoletti, con un análisis de la situación en la Provincia.

Por su parte, Balbín hizo una proyección rumbo al próximo año electoral . ""Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia", expresó.

Además del senador nacional Maximiliano Abad, estuvieron presentes el exvicegobernador Daniel Salvador; la diputada nacional Karina Banfi; el exdiputado Walter Caruso; el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella; e intendentes y otros representantes locales.

Quienes no participaron fueron unos doce intendentes, referenciados en Miguel Fernández , exjefe comunal de Trenque Lauquen y excandidato a vicegobernador. Fue, además, presidente del Frente de Intendentes Radicales y actualmente es presidente del Comité de Contingencia.

"Nosotros no vamos a legitimar esta nueva Convención y no vamos a participar", explicó Martín Borrazás, secretario de gobierno de Trenque Lauquén y expresidente de la Juventud Radical bonaerense. El punto de discordia habría sido el reparto de lugares en la lista final.

"Creemos que hoy se está gestando una nueva Convención que nos transmite más confusión y no nos transmite el rumbo que nosotros queremos venir a buscar", añadió, micrófono en mano, en pleno acto. Aseguró, además, que comenzarán una estrategia "de abajo hacia arriba" para acercarse a los militantes.

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Esa fue una de las líneas con las que se lanzó el bloque Construir. Ya venían con despliegue en redes desde el viernes por la noche, antes de exponer su descontento este sábado. "Construir desde las bases no es un eslogan, es una decisión política", reza la carta de presentación de ese sector. "La UCR no tiene dueños. Pertenece a sus afiliados. Y es ahí donde vamos a buscar la legitimidad para construir una alternativa real en la Provincia", afirma en otro pasaje.

En la docena de intendentes que decidieron no participar se encuentran Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Franco Flexas (General Viamonte, con aspiraciones de competir a gobernador) y José Luis Salomón (Saladillo), Martín Randazzo (Trenque Lauquen) y Esteban Santoro (Madariaga).

Fuente: Clarín