El panorama de River para el viaje a Bogotá para el partido por la Sudamericana: señal alerta tras el terremoto

La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que este lunes sacudió el oeste y el centro de Colombia también abrió interrogantes sobre la continuidad de la actividad deportiva prevista para los próximos días. Entre ellos aparece River, que tiene programado disputar este miércoles, a las 21.30 de la Argentina, el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín de Bogotá.

La capital colombiana fue una de las ciudades afectadas por el movimiento sísmico registrado a las 7.34 locales (9.34 de la Argentina), que además impactó sobre Cali y causó importantes destrozos en Pereira y Manizales. El fenómeno también se percibió en Ecuador y Panamá. Según los reportes iniciales, dejó al menos 71 víctimas fatales, numerosos heridos y severos daños materiales, con derrumbes de casas y edificios, hasta ahora un total de 20.

Ante ese escenario, la Conmebol todavía no adoptó una decisión sobre el partido que debe jugarse en Bogotá. “Estamos evaluando todo”, indicaron desde la entidad que regula el fútbol sudamericano. Al mismo tiempo, aclararon que la definición “no es tan inmediata” debido a que todavía faltan dos días para el encuentro.

Más allá de la incertidumbre, Carlos Galán, alcalde bogotano, enfatizó que la ciudad no había sufrido grandes problemas. “En Bogotá no se reportan daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país” , señaló en su cuenta de X.

Los plazos, sin embargo, apremian. El plantel de River tiene previsto partir este martes a las 15.25 rumbo a Colombia, por lo que la resolución debería conocerse antes del mediodía de la jornada de mañana.

La situación también obligó a revisar la agenda del fútbol colombiano. Los partidos de la cuarta fecha del torneo Clausura que debían disputarse este lunes fueron trasladados en principio al martes, aunque seguían sujetos a una nueva evaluación. Los encuentros involucrados son Águilas frente a Llaneros, Independiente Medellín ante Millonarios y Junior contra Pereira. Ninguno de ellos, de todos modos, se desarrolla en Bogotá.

El panorama alcanza asimismo a la Copa Libertadores. Para este martes está previsto el duelo de ida de los octavos de final entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, en Ibagué, una ciudad ubicada en el centro del país y próxima a Pereira, una de las zonas más castigadas por el terremoto.

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Fuente: La Nación