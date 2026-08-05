El mensaje de Lisandro Martínez sobre la ley de tierras: “¡Las tierras Argentinas no se venden!”

Lisandro Martínez es uno de los futbolistas de la selección argentina que más da que hablar cuando utiliza sus redes sociales . Esta vez, el defensor habló sobre la ley de tierras y fue contundente con su mensaje: “ Las tierras Argentina no se venden ”, escribió junto a dos emojis de caras enojadas y varios signos de exclamación.

El futbolista difundió su mensaje en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional . Este jueves 6 de agosto, varios artistas y personalidades de la Argentina convocaron a una marcha frente al Congreso.

La convocatoria surgió en la antesala del debate legislativo sobre la iniciativa, que propone modificar la normativa vigente para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que el cambio busca incentivar las inversiones, organizaciones sociales y ambientales impulsan la movilización bajo la consigna “Argentina no está en venta” .

Lisandro Martínez replicó un video de Amnistía Internacional , organización que también convocó a la marcha. En la publicación se afirma que “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se cuestiona la posible eliminación del límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.

Por el momento, Lisandro Martínez es el único campeón del mundo que habló al respecto. Por otro lado, varios artistas argentinos convocaron a marchar al congreso en contra de la reforma. Tini Stoessel, novia de Rodrigo De Paul, fue una de ellas que también dejó el mismo mensaje que el defensor: “La patria no se vende”.

Lali Espósito, Dillom y Emilia Mernes , entre otros, también levantaron la voz en las redes sociales y se sumaron a Tini Stoessel y Lisandro Martínez.

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Fuente: La Nación