El kirchnerismo citó al embajador de Estados Unidos a Diputados por la denuncia de amenazas a una cooperativa neuquina

El embajador de Estados Unidos (EE.UU.), Peter Lamelas , fue citado a la Cámara de Diputados para dar explicaciones por el incidente con la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF). Sus autoridades denunciaron que representantes de la Embajada amenazaron con quitarles las visas si avanzaban con la contratación de Huawei , de origen chino, para instalar un data center en Vaca Muerta.

El embajador, sin embargo, aún no confirmó su asistencia. “No podemos adelantar la agenda por cuestiones de seguridad”, dijeron voceros de la Embajada a LA NACION .

La invitación a Lamelas es para el próximo miércoles, a las 13, en el marco de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara baja, presidida por Aldo Leiva (Unión por la Patria). Fue allí donde la semana pasada las autoridades de CALF denunciaron que un representante comercial de la Embajada de EEUU - Andrew Dilts -los había contactado para advertirles sobre las consecuencias de avanzar con el vínculo comercial con la empresa china.

🇦🇷SOBERANÍA ARGENTINA🇦🇷 El pasado martes recibimos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, que presido, a la Cooperativa CALF de Neuquén por los hechos de público conocimiento relacionados con las graves denuncias de presiones y amenazas. En virtud de lo conversado en la… pic.twitter.com/yAjwCjFBTi

“China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA). Todo está controlado por el Partido Comunista Chino (PCC). Esto no vale y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, aseguró Lamelas el jueves pasado durante un encuentro sobre energía organizado por AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.

Huawei replicó que es “una empresa 100% privada, con presencia en Argentina desde 2001, que opera en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país donde actúa”.

La secretaria general de CALF, Yenny Fonfach , calificó lo ocurrido como una “intromisión” en la autonomía de la entidad. Los representantes de la distribuidora eléctrica pidieron además la intervención de la Cancillería argentina a través de una nota dirigida a Pablo Quirno , quien hasta ahora se mantuvo al margen del conflicto.

El miércoles pasado, Lamelas recibió al presidente de CALF, Marcelo Severini , en la Embajada. Tras el encuentro, ambas partes difundieron comunicados en los que se comprometieron a mantener abierto el diálogo. En su cuenta de X, el diplomático destacó la “importancia de cuidar la seguridad de los datos”.

La disputa tiene un fuerte trasfondo geopolítico y se desarrolla en una zona productiva estratégica para el país. CALF presenta la infraestructura en Vaca Muerta como uno de los ejes de su expansión tecnológica y sostiene que la seguridad de los datos es una prioridad. Al mismo tiempo, remarca que trabaja con una red “multiproveedor” , con equipamiento estadounidense, brasileño, europeo y asiático, y que define sus contrataciones según criterios técnicos y económicos propios.

La Embajada estadounidense, en cambio, fundamenta sus reparos en la legislación china. Lamelas sostiene que las empresas de ese país están obligadas a entregar al Estado los datos que recopilan y considera que la elección de proveedores puede afectar la “posición competitiva a largo plazo de la provincia”. Por eso, planteó la posibilidad de analizar “proveedores alternativos confiables”.

CALF aseguró que tomó en consideración las advertencias, pero ratificó que sus contrataciones seguirán abiertas a empresas de cualquier origen y se definirán bajo su propio reglamento de compras.

Fuente: La Nación