El hermano de la mujer encontrada muerta junto a un hombre reveló qué sabía de la relación: “Nunca nos contó de él”

En medio de la conmoción por la muerte de Marina Segovia , la mujer de 46 años que fue encontrada muerta junto a su pareja en Corrientes, el hermano de la víctima dio un testimonio clave para la investigación y reveló qué sabía de la relación entre ambos .

Mientras que las autoridades analizan la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, la familia de la víctima contó detalles de las horas previas al hallazgo y el rol que cumplía Sergio Sánchez en la vida de Marina.

“Ella colaboraba en un centro de asistencia para adictos y fue parte de Los Ángeles del Puente . Siempre ayudaba por todos lados”, relató el hermano en diálogo con Radio Dos . Fue a través de estas tareas de acompañamiento en la iglesia, donde conoció y comenzó a ayudar a Sánchez, que tenía problemas de adicción.

“No sé si este muchacho se enamoró, o qué pasó. Varias veces lo encontraron en la casa, ella lo asistía y llamaba a los padres para que lo fueran a retirar”, explicó. Sobre el vínculo entre ellos, el hombre remarcó que en su entorno no conocían al sospechoso: “Es difícil hablar de una relación entre ambos porque ella nunca nos contó de él”.

La mujer desapareció el sábado luego del cumpleaños de su madre, cuando volvió sola a su casa en el barrio Bañado Norte. Durante las horas siguientes, la familia intentó comunicarse con ella, y en ese contexto, un amigo de ella llamó a Marina cerca de la medianoche . “Atendió un hombre y cortó” , señaló el hermano.

Según la reconstrucción judicial, el ataque habría ocurrido durante la madrugada del domingo . La mujer murió por estrangulamiento y el acusado se ahorcó con un cable de celular . Los dos fueron hallados el lunes, cuando el hijo mayor de la víctima fue hasta la casa y forzó la puerta del domicilio.

“El hombre se quedó en la casa, meditó y se ahorcó” , expresó el hermano, refiriéndose a que las horas de muerte entre Marina y Sánchez habrían sido distintas . Mientras tanto, la investigación quedó en manos del fiscal Jorge Antonio Casarotto , titular de la UFIC N°9.

Fuente: TN