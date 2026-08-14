El gobierno de Kicillof denunció que se subejecutó un fondo hídrico nacional y advirtió sobre el fenómeno climático El Niño

LA PLATA. -El gobierno de Javier Milei “subejecutó y robó más de 290.000 millones del fondo hídrico nacional” desde que llegó al poder en 2023, aseguró Gabriel Katopodis , ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

El Fondo de Infraestructura Hídrica, al que se refirió Katopodis, se fondea con el 4,3 de lo recaudado de los impuestos a los combustibles líquidos. Fue creado por decreto en 2001 y ratificado por ley en 2006.

Desde que asumió Milei, la recaudación por el impuesto a combustible correspondiente a obras hídricas habría ascendido a $375.400 millones. De este dinero, el gobierno nacional habría realizado pagos por $116.000 millones.

Es decir, que sólo habría ejecutado el 31 % del total, según datos del sitio Chequedo en base a informes obtenidos con un pedido de acceso a la información pública.

La subejecución de recursos registrada en el gobierno de Milei “es grave” ante el inminente fenómeno climático denominado El Niño, afirmó el funcionario de Axel Kicillof.

El Niño es un fenómeno natural que causa alteraciones climáticas en todo el mundo. Ocurre con una frecuencia de entre 2 y 7 años, y provoca un aumento de la temperatura global. Se espera que el evento sea muy fuerte entre noviembre y enero.

El fenómeno afectará a la cuenca del Plata, que incluye a países de la región y varias provincias argentinas, entre ellas Buenos Aires.

“En el contexto que estamos esperando El Niño y tormentas, muy pero muy graves, esto está pasando con obras hidráulicas”, advirtió el ministro de Kicillof. “Todo lo que estos tipos pueden meter en la timba financiera lo hacen”, dijo Katopodis en referencia a los $290.000 millones que corresponden al fondo hidráulico de todo el país, no solo a este territorio.

LA NACION consultó sin éxito a la Jefatura de Gabinete de la Nación sobre el detalle de la recaudación y el destino de los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles asignados por ley a obras hídricas.

Desde el Gobierno, en cambio, sí detallaron acciones llevadas adelante para coordinar un plan de emergencia ante el fenómeno climático.

El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un Plan de Coordinación Federal El Niño Oscilación del Sur para coordinar con otras jurisdicciones posibles acciones ante inundaciones y crecidas de cursos de agua. Trabajará junto a la Agencia Federal de Emergencias, más brigadistas, bomberos, agentes de seguridad y de defensa civil.

En este plan, el gobierno de Milei reconoció que existe una probabilidad mayor al 70 por ciento de fenómenos fuertes que impactarán, en particular, en la región Cuenca del Plata.

La queja del gobierno provincial apunta a la falta de grandes obras, que son cruciales para facilitar el escurrimiento de las aguas, en particular ante fenómenos de lluvias fuertes. Reclama, por caso, finalizar el IV tramo de la obra del Río Salado, que hasta 2023 se ejecutó con dinero del Fondo Hídrico, según se informó desde el ministerio de Infraestructura.

El Río Salado forma parte del sistema hidrográfico de la cuenca del Plata. El tramo relentizado -en su etapa dos- tiene unos 30 kilómetros, a la vera de la ruta 205.

La Cuenca del Plata abarca además otras vertientes del río Paraná, Río Luján, Río Reconquista, Río Matanza Riachuelo, Río Samborombón y la vertiente directa del Río de la Plata.

Para prevenir el impacto de El Niño, Katopodis, activó un Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE). Este está integrado por las Subsecretarías de Recursos Hídricos; de Energía y de Planificación. Por Vialidad Provincial; Autoridad del Agua (ADA) Aguas Bonaerenses S.A (ABSA); el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA); Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) y es coordinado por la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible.

Se avanzó con el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, una estrategia integral destinada a fortalecer la prevención. El Plan contempla herramientas y ámbitos de gestión como el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH).

También incluye un Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE), una Mesa de Riesgo Hídrico e informes de humedad del suelo y precipitación acumulada elaborados por la Autoridad del Agua (ADA)

Otro eje prevé acciones de prevención y respuesta inmediata , entre ellas la limpieza y mantenimiento de arroyos para mejorar la capacidad de escurrimiento y gestionar excedentes hídricos; la reparación de vías de acceso y tramos anegados. Prevé implementación de planes de contingencia frente a olas de calor para asegurar el acceso al agua potable y la energía eléctrica ante interrupciones de los servicios públicos.

Por último, el plan incorpora medidas estructurales orientadas a la adaptación y mitigación de los impactos climáticos, que incluye la prevención del riesgo hídrico en ciudades, a través del cual se prevén 135 intervenciones y 7 estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras.

Parte de este plan depende de recursos nacionales. El director de Defensa Civil de la provincia, Fabián García, hizo una petición formal en las reuniones de coordinación con la Agencia Federal de Emergencias. Pero, concluyó, “la plata no aparece”.

Fuente: La Nación