El Gobierno busca contener a los aliados con cargos en el Banco Central

Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajan a las provincias a reactivar acuerdos con gobernadores, el presidente de Diputados, Martín Menem, escucha los reclamos de sus alfiles parlamentarios y también busca mantener aceitadas las relaciones en el Congreso.

La semana pasada se dictaminaron dos proyectos pedidos por aliados: el de reducción de IVA a la mandioca , clave para Misiones, y otro de capitales nacionales relacionados a aliados de provincias. A su vez, el oficialismo abrió la posibilidad de retocar el proyecto de BCRA para garantizar que la elección del directorio sea más “federal", otro reclamo del interior.

Como contó Clarín, La Libertad Avanza prevé llevar adelante una sesión el 26 de agosto para darle media sanción a una batería de expedientes, entre ellos los proyectos de Inocencia Fiscal II y la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central.

Si bien ambos temas tuvieron dictamen de comisión, el oficialismo necesita sumar número para el recinto y garantizarse, sobre todo, el acompañamiento de los legisladores federales que responden a distintos gobernadores. Sin ellos, no tienen número suficiente para darle luz verde a estos temas y menos para los que se vienen, como el Presupuesto y la Reforma Política, que incluye la eliminación de las PASO.

Con Misiones -provincia convulsionada por la interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y el presidente de la legislatura provincial Carlos Rovira- La Libertad Avanza ya tuvo un gesto concreto.

Una hora antes de la firma de los proyectos que le interesaban al oficialismo, le dieron despacho a una iniciativa del misionero Oscar Herrera Ahuad que reduce del 21% al 10,5% el IVA a la fécula y harina de mandioca, un motor sensible para la economía regional de Misiones.

Otro detalle, fue el dictamen a una serie de proyectos que declaran capitales nacionales. Su aprobación no representa ningún beneficio económico del Estado pero el título les da la posibilidad de honrar una tradición local y fomentar ingresos del turismo. Son importantes para las provincias.

Se avalaron nueve en la comisión de Legislación General- conducida por el libertario Santiago Santurio- a pedido de legisladores aliados de Tucumán, Salta, San Juan y Santa Cruz. También del PRO y UCR.

Entre ellas, se aprobó declarar a Tucumán como “Capital Nacional del Ecoturismo” y a la ciudad de Tucumán como “Capital Simbólica de la Argentina” cada 9 de Julio. A pedido de José Luis Garrido, también avanzó la declaración de Santa Cruz como “ Capital Nacional de la Natación en Aguas Frías”.

También se avanzó con la designación del municipio salteño de San José de los Cerrillos como “ Capital Nacional del Cerdo Negro”, y con el reconocimiento a San Juan como “Cuna de Domingo Faustino Sarmiento” y “Capital Nacional de la Educación”.

La ciudad correntina de Caá Catí fue propuesta "Capital nacional de la producción bubalina" (de búfalos); la Ciudad de Buenos Aires como "Capital del Teatro" y Chivilcoy "Capital del coleccionismo".

La discusión por la Carta Orgánica del Banco Central reflotó a su vez un pedido, por parte de gobernadores, para que haya un directorio más "federal". En el oficialismo reconoce que lo está evaluando y que podría haber cambios de cara a la votación del proyecto en el recinto, en la sesión del 26 de agosto.

El catamarqueño Sebastián Nóblega, que integra la comisión de presupuesto, no estuvo en la reunión de Inocencia Fiscal ni la de BCRA. Su bloque Elijo Catamarca tiene tres miembros, responde a Raúl Jalil, y es uno de los que está pidiend o garantizar presencia de hombres del interior en la conducción del Banco.

Quien lo planteó también en la comisión fue el diputado Eduardo Falcone del MID. "Hasta ahora todos o casi todos los directores del BCRA representan los intereses de la City porteña. Hay que cambiar eso ", sentenció.

El directorio del BCRA tiene un presidente, un vice y ocho directores. Lo que está en discusión es que garantice por escrito que tenga que haber representación de las distintas regiones del país.

Argumentan incluso que el inciso 6 del artículo 75 de la Constitución Nacional hace hincapié en el tema al señalar como facultad del Congreso la de: "Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales".

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín