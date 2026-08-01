El espectacular punto ganado por Alejandro Tabilo tras una “Gran Willy” en el ATP de Washington

El tenista chileno Alejandro Tabilo (30° en el ranking) dio el gran golpe de los cuartos de final del ATP 500 de Washington ante el estadounidense Ben Shelton , segundo preclasificado del torneo, al vencerlo por 4-6, 7-5 y 6-4 en una remontada que incluyó un punto ganado de manera inolvidable en medio de su reacción.

La victoria en 2 horas y 24 minutos tiene además un valor histórico para el tenis chileno: pasaron 17 años desde la última vez que un jugador de ese país alcanzó las semifinales en este certamen sobre cancha dura en los Estados Unidos. En esa instancia, Tabilo se medirá en la noche del sábado con el español Rafael Jódar (24°), en busca de la definición.

En el primer set, los zurdos se quebraron mutuamente hasta que el estadounidense logró cerrarlo por 6-4. Tabilo jugaba bien y el duelo era parejo, por eso no sorprendió que se llevara el segundo parcial con un quiebre justo para ganar por 7-5. El partido seguía con altos rendimientos, peloteos largos y varios puntazos para ambos jugadores.

El set decisivo fue increíble. Shelton quebró para ponerse 3-2, pero Tabilo de inmediato le pagó con la misma moneda. Así siguieron hasta que, con el estadounidense al servicio 4-5, no resistió la presión, envió la pelota a la red y celebró el sudamericano.

En medio de la remontada, Tabilo entregó el punto más genial del enfrentamiento, con una “Gran Willy” implacable que se llevó una ovación y la cara de incredulidad de Shelton, que estaba recibiendo, pero de golpe había quedado con el control del juego.

Fue cuando el chileno fue a la red, logró devolver la pelota con esfuerzo en dos ocasiones y el nacido en Georgia hace 23 años le tiró un globo que obligó a Tabilo a correr hacia el fondo de la cancha. Allí, acorralado, Alejandro golpeó la bola entre sus piernas y la envió por encima de su adversario , que vio como picaba dentro, a centímetros de la línea. Llegó a devolverla de espaldas y Tabilo ya estaba otra vez en la red para sentenciar el punto con una volea que se fue lejos del alcance del local.

No he DID NOT 🤯 Alejandro Tabilo with one of the best tweener lobs you'll ever see! #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/M5TJLZ43n5

La anterior presencia chilena en semifinales de Washington se remontaba a 2009, cuando Fernando González se enfrentó con el tandilense Juan Martín del Potro, quien terminó conquistando el título de aquella edición.

Tabilo, de 29 años, está 26° ahora en el ranking en vivo a partir de la vigente actuación en Washington, donde la otra semifinal la disputarán el estadounidense Brandon Nakashima (33°), que eliminó al campeón defensor, el australiano Alex De Miñaur por 7-6 (7-5) y 6-4 en una hora y 54 minutos, y Taylor Fritz (10°), quien se impuso a Alex Michelsen (40°) por 6-1, 3-6 y 7-6 (8-6) en un ajustado duelo entre estadounidenses.

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Fuente: La Nación