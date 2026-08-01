Aseguran que el cuidador que maltrató a dos mujeres en un geriátrico amenazó a la compañera que lo denunció: “Te va a pasar algo”

El cuidador acusado de maltratar a dos mujeres en un geriátrico de Mar del Plata habría amenazado a la compañera de trabajo que denunció las agresiones dentro del establecimiento. El sospechoso fue detenido este viernes , luego de permanecer dos días prófugo.

Según informó el medio local 0223 , horas antes de ocultarse, el hombre le habría mandado un mensaje por WhatsApp a su compañera y le habría escrito: “Te va a pasar algo” , en alusión a que la trabajadora había advertido a la dueña del geriátrico sobre los episodios de violencia contra las residentes.

Tras la denuncia y el avance de la investigación, la Justicia ordenó la detención del acusado, identificado como Nicolás Gastón Cichero . El procedimiento se realizó este viernes en una casa ubicada sobre Juan Néstor Guerra al 800 , donde personal de la DDI encontró al sospechoso. Durante el operativo también secuestraron el teléfono celular que utilizaba, que será peritado.

De acuerdo a la información que trascendió, el hombre permanecía escondido en esa vivienda desde el miércoles al mediodía . La propiedad pertenece a una amiga y, según la investigación, decidió refugiarse allí después de que se realizaran escraches frente a la casa de su madre.

Una vez finalizadas las actuaciones, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán , donde quedó alojado a disposición de la Justicia. El acusado será indagado este sábado por la fiscalía de Mar del Plata.

El caso tomó estado público tras la difusión de las cámaras de seguridad del geriátrico “David”, ubicado sobre Rivadavia al 4000. En las imágenes se lo escucha insultar y amenazar a una de las residentes con frases como: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez” , “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

En otra de las grabaciones, una de las mujeres rompe en llanto mientras le pregunta qué había hecho . Lejos de detenerse, el cuidador continúa con una actitud agresiva y le grita: “¡Abrí la boca!” mientras intenta darle de comer.

Las cámaras también registraron otro episodio en el que le coloca una prenda sobre la cabeza a una de las residentes durante varios segundos y la agarra de manera brusca. Además, los responsables del establecimiento detectaron que, minutos antes, había golpeado a una de las mujeres con una cuchara. “¿Querés llorar? Vamos” , se lo escucha decir en el video.

Tras revisar las filmaciones, los dueños del geriátrico despidieron al trabajador y presentaron la denuncia en la Seccional Primera de Mar del Plata. Luego de haber sido liberado tras una primera detención, este viernes volvió a quedar bajo custodia, acusado del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género .

Fuente: TN