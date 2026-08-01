Agravaron la acusación en su contra: el enfermero detenido por agredir a dos mujeres en un geriátrico se negó a declarar

MAR DEL PLATA.- Se negó a declarar y continuará detenido, alojado en la Unidad Penal 44 de Batán, el enfermero acusado de agredir verbal y físicamente a dos mujeres de 83 y 93 años en el establecimiento geriátrico donde prestaba servicios.

Nicolás Cichero, de 37 años , esta mañana fue trasladado a los tribunales de esta ciudad para afrontar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Russo, que le imputa los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas . Rechazó responder preguntas y solo se limitó a negar la tercera de las acusaciones, relacionadas con mensajes intimidatorios que le habría enviado a una compañera que lo expuso ante sus superiores.

“La concurrencia de los delitos imputados lo exponen a un mínimo de 3 años y un máximo de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo ”, confirmó el fiscal sobre la gravedad de los hechos que quedaron registrados por cámaras de seguridad de Residencia Geriátrica David, donde Chichero se desempeñaba y de la que fue despedido como consecuencia de estos actos de violencia .

En esas imágenes y audios se logra advertir cómo golpea a una mujer mayor . Con una cuchara la impacta sobre la boca, a la altura del labio superior, porque no quería comer. La insulta y luego la traslada en silla de ruedas a la habitación, donde la ubica sobre la cama con movimientos bruscos , la desviste y la vuelve a insultar: “ Por qué no te morís, vieja hija de puta ”, le dice, entre varias expresiones de similar tenor.

La primera acusación sobre Cichero, cuando la denuncia daba los primeros pasos en la Justicia, fue por lesiones leves. Lo aprehendieron y quedó libre. Luego hubo un cambio de fiscalía y, con más elementos de prueba, se agravó la acusación.

Russo explicó que hubo modificaciones a partir de participación de una médica forense que consideró necesario evaluar la pérdida de piezas dentarias que sufrió una mujer . Se hizo consulta con un odontólogo y, como se desprendieron dos paletas superiores, se considera una lesión grave por distintas consecuencias –proceso de deglución, riesgo de broncoaspiración– y el tiempo de recuperación para la víctima.

En cuanto al delito de coacción que se le imputa, refiere a lo actuado frente a otra de las residentes a las que debía atender. En ese caso, no hubo ni golpes ni insultos.

El tercer delito imputado es amenazas. El origen está en la denuncia de una compañera de trabajo que habría sido quien, como testigo de las agresiones a las mujeres, comunicó lo sucedido a la encargada de turno. Esta última fue quien, una vez que confirmó los hechos mediante revisión de las cámaras de seguridad, recurrió a la policía para que se investigue el caso.

Al momento de la detención de Cichero, pedida por el fiscal Russo y autorizada por el juez de Garantías Daniel De Marco, se secuestró el teléfono celular del imputado. Se evaluará su contenido porque allí podría constar el mensaje con las amenazas que negó este sábado, cuando pasó por la indagatoria en los tribunales. Su defensora oficial anticipó que pediría la excarcelación de su cliente.

La investigación en curso apuntará también a revisar la existencia de registros de archivo de las cámaras de seguridad de la Residencia Geriátrica David para confirmar si este tipo de actitudes de Cichero puede tener algún otro antecedente. Por ahora, solo se le imputan los hechos que han tenido trascendencia pública y conmocionaron a Mar del Plata.

Familiares de ambas víctimas también se presentaron en la Justicia con su representante legal para sumarse en el reclamo judicial contra Chichero. Actuarán con pedidos y presentaciones para avanzar en la causa.

La fiscalía tenía intenciones de someter a Cichero a peritajes psicológicos y psiquiátricos , que considera necesarios para evaluar al imputado y su accionar. Por consejo de su defensa, el ahora detenido se negó a someterse a esas instancias.

El hogar donde trabajaba este enfermero continúa en actividad, en el barrio San Juan de esta ciudad. Según se pudo confirmar, desde el Ministerio de Salud bonaerense se dispuso su clausura preventiva , medida que no implica desalojo, pero sí le impide por el momento sumar a nuevos residentes.

Se le detectaron, durante la inspección que fue consecuencia de la trascendencia de este caso, incumplimientos en el proceso de habilitación que debe tramitar ante la provincia de Buenos Aires. También algunas otras falencias en el manejo de residuos patogénicos y alojamiento de menores de 65 años, quienes solo pueden acceder a estos hogares si están judicializados.

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Fuente: La Nación