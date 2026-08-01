La emotiva despedida a cuatro de las víctimas del accidente de helicóptero en San Juan

Cuatro de las víctimas que murieron tras caer un helicóptero en San Juan recibieron el último adiós durante la mañana de este sábado con una recorrida desde la catedral hasta el cementerio principal de la ciudad.

Los homenajeados fueron el director de Protección Civil, Carlos Heredia ; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla ; el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía, Rubén Castro ; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal .

El cortejo fúnebre ingresó ingresó por uno de los laterales del cementerio de la ciudad de San Juan encabezado por las ofrendas florales que las distintas personas o entidades enviaron para despedirlos.

La gente que se acercó al lugar aplaudió al cortejo en forma de reconocimiento público y agradecimiento al servicio cumplido por los funcionarios que encontraron la muerte cuando viajaban a Chilecito para colaborar en el combate de un incendio forestal.

En el lugar estuvieron presentes una guardia de honor, amigos, familiares y público en general que se acercó a despedir a las víctimas de la mayor tragedia aérea de la historia de San Juan.

Una vez finalizado el cortejo, los féretros serán trasladados a una cripta donde también habrá una serie de homenajes y finalmente serán sepultados .

Los restos de uno de ellos, del jefe de Bomberos Rubén Castro, serán trasladados en horas de la tarde para ser sepultados en la localidad de Jáchal , su ciudad natal ubicada al norte en la provincia de San Juan.

Por su parte, las ceremonias de despedida de las otras tres víctimas oriundas de otras provincias, Matías Valenzuela , piloto de la aeronave; y Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta , ambos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, se coordinaron de forma independiente por sus familias.

Fuente: TN