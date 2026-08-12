El eclipse total de sol deslumbró al mundo: así se vio en los principales países de Europa

Después del fenómeno astronómico de este miércoles 12, que no pudo observarse desde nuestro país, seremos testigos de un nuevo eclipse parcial de Luna la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto.

El evento, que se podrá seguir desde todo el territorio nacional, comenzará a las 22.23 del jueves 27. A partir de las 23.33 empezará la fase parcial y una porción del satélite comenzará a entrar en la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra. El máximo se producirá a la 1.12 del viernes 28 y la fase parcial finalizará a las 2.51. La etapa penumbral continuará hasta aproximadamente las 4.01.

Será un eclipse especialmente profundo: en el momento de mayor intensidad, cerca del 93% del diámetro de la Luna estará dentro de la umbra terrestre. Nuestro satélite no llegará a quedar completamente eclipsado, aunque gran parte de su disco se verá notablemente oscurecida y la región cubierta por la sombra podría adquirir tonalidades rojizas o cobrizas. La Luna llena, además, ocurrirá pocos minutos después del máximo del eclipse, a la 1.18 en hora oficial argentina.

Durante el eclipse total de hoy, unas llamaradas rojizas sorprendieron a las millones de personas que pudieron observar el evento astronómico en su totalidad.

Este fenómeno se conoce como prominencias o protuberancias solares y son enormes estructuras de plasma caliente que se elevan desde la superficie del sol y quedan suspendidas en su atmósfera por sus campos magnéticos. Pueden adoptar formas de arcos, bucles o "lenguas de fuego" que sobresalen miles o incluso cientos de miles de kilómetros.

Durante un eclipse total, la Luna bloquea la brillante fotosfera (superficie visible del sol) y permite observarlas a simple vista, como pequeños detalles de color rojo intenso, alrededor del disco negro.

El fenómeno sumió en la oscuridad una parte de Europa en pleno atardecer y empezó en una remota región del Ártico ruso , anunció la agencia espacial rusa Roscosmos .

El punto máximo se espera para 15.26 (hora local).

Unas 3 mil personas se reunieron en el Castell de Montjuïc para ver el eclipse solar, según informó Lucas, un argentino viviendo en España. El lugar se convirtió en el escenario privilegiado para apreciar el evento. La entrada al castillo incluyó las gafas homologadas y las instrucciones de seguridad para garantizar una observación responsable y sin riesgo.

La franja roja del mapa muestra el recorrido del eclipse solar total. Las personas que se encuentren dentro de esa zona podrán ver cómo la Luna cubre completamente al Sol durante unos minutos. En España, el fenómeno atravesará parte del territorio, mientras que Islandia también quedará dentro del recorrido de la totalidad.

Un eclipse solar total ofrece hoy un espectáculo fascinante para millones de personas en los mejores lugares de observación de Islandia, España, Noruega y una pequeña zona de Portugal.

El fenómeno se podrá seguir en vivo a través de una cobertura especial de TN . También, la NASA cubrirá el evento y lo transmitirá por su canal de YouTube.

El punto máximo del eclipse solar del 12 de agosto se producirá a las 19:46 en España , cerca de Islandia, según el Instituto Geográfico Nacional. En Argentina será a las 14:46 , aunque el fenómeno no será visible desde el país.

En España, la fase de totalidad comenzará alrededor de las 20:28, dependiendo de la ciudad, y durará aproximadamente dos minutos.

Al aire de TN , Diego Bagú, astrónomo, aseguró: "Influye en lo emocional, porque es un espectáculo de la naturaleza increíble. Uno no está acostumbrado a verlo. A plena luz del día está el Sol y la Luna baja considerablemente, es extraordinario. En lo que tiene que ver en cuestiones físicas, por supuesto que no".

El eclipse solar total se podrá apreciar entre las 20:27 y las 20:32 l ocal (15:27 a 15:32 en la Argentina).

No. El eclipse solo podrá verse en algunas regiones de Europa. Sin embargo, se podrá seguir a través de transmisiones en vivo, como la de TN con una cobertura especial. La NASA también brindará una cobertura.

El el fenómeno comienza a las 12:34 de la Argentina.

La última vez que los españoles pudieron presenciar un eclipse solar total fue en 1905 . Por eso, la expectativa creció en todo el país a medida que se acercaba el momento. Según estimaciones oficiales, entre 17 y 22 millones de personas se prepararon para observar el fenómeno, que se convirtió en el evento astronómico más esperado del año.

Fuera de la zona de totalidad, el eclipse podrá verse de manera parcial en gran parte de:

Europa Norte de África Regiones del Atlántico Norte En estos lugares, la Luna cubrirá solo una parte del Sol, generando un oscurecimiento menos pronunciado.

La totalidad del eclipse podrá observarse desde:

España Islandia Groenlandia Estas regiones quedarán dentro del recorrido de la sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra.

En la Argentina, el Eclipse Solar comenzará a las 12:34 de este miércoles y tendrá su punto máximo a las 14:46.

Para quienes estén dentro de la zona de visibilidad, mirar directamente al Sol durante las fases parciales puede provocar lesiones oculares graves.

Por eso se deben utilizar anteojos especiales para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2. Los anteojos de sol convencionales, radiografías, vidrios ahumados y otros filtros caseros no son seguros.

También es necesario usar filtros solares específicos en cámaras, binoculares y telescopios.

Aunque no pueda observarse desde el territorio argentino , el fenómeno podrá seguirse mediante transmisiones en vivo. Una de ellas será a través de TN , con una cobertura especial a partir de las 13.

Además, la NASA anunció una cobertura especial que comenzará alrededor de las 14:15, poco antes del momento máximo del eclipse.

Este miércoles 12 de agosto será el eclipse solar total, un evento astronómico que tiene un fuerte peso simbólico para la astrología, ya que es un fenómeno que se puede hacer sentir en todos los signos del zodíaco.

Desde la mirada astrológica, marca el inicio de una serie de eclipses en el eje Leo-Acuario que continuará en 2027 y 2028. Los signos fijos como Tauro, Leo, Escorpio y Acuario son los que, según los especialistas, podrían experimentar los cambios más intensos.

Durante la fase de totalidad, el bloqueo de la luz solar puede provocar un descenso temporal de la temperatura , aunque la magnitud varía según el lugar, la hora y las condiciones meteorológicas.

El cambio será más marcado en las zonas donde el eclipse sea total, mientras que en los lugares donde solo se observe de manera parcial el efecto será menor.

Además, el oscurecimiento repentino puede generar cambios momentáneos en el viento, la humedad y otros parámetros de la atmósfera , que vuelven al fenómeno astronómico aún más particular.

La jornada astronómica tendrá un segundo fenómeno destacado: el pico de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas coincidirá con el eclipse solar total.

La mejor oportunidad para observar las llamadas “Lágrimas de San Lorenzo” será durante la noche del 12 al 13 de agosto , especialmente entre la medianoche y el amanecer, cuando pueden llegar a verse hasta 100 meteoros por hora en condiciones ideales.

Además, habrá Luna nueva , por lo que su luz no interferirá con la observación del cielo. Para verlas mejor, los especialistas recomiendan alejarse de las ciudades y buscar un lugar oscuro , con la menor contaminación lumínica posible.

El punto máximo del eclipse solar del 12 de agosto se producirá a las 19:46 en España, cerca de Islandia , según el Instituto Geográfico Nacional. En Argentina será a las 14:46, aunque el fenómeno no será visible desde el país.

En España, la fase de totalidad comenzará alrededor de las 20:28 , dependiendo de la ciudad, y durará aproximadamente dos minutos.

Para observar el eclipse, es fundamental utilizar gafas especiales para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2 : los lentes de sol comunes no protegen los ojos.

Además, se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado y poca nubosidad .

El eclipse solar total podrá verse mejor desde el norte de España , especialmente en zonas de León, Burgos y Soria , donde la Luna cubrirá completamente al Sol. En Madrid y Barcelona, en cambio, será visible de forma parcial.

Para quienes estén dentro de la zona de visibilidad, mirar directamente al Sol durante las fases parciales puede provocar lesiones oculares graves.

Por eso se deben utilizar anteojos especiales para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2. Los anteojos de sol convencionales, radiografías, vidrios ahumados y otros filtros caseros no son seguros.

También es necesario utilizar filtros solares específicos en cámaras, binoculares y telescopios.

El fenómeno comenzará a las 12:34 del miércoles 12 de agosto.

Según la NASA, el eclipse cruzará el hemisferio norte y solo podrá verse en su totalidad desde lugares muy específicos. Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y una porción del noroeste de Portugal serán los puntos privilegiados donde la Luna cubrirá por completo al Sol.

En cambio, millones de personas en Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África solo podrán observar el fenómeno de manera parcial, con distintos grados de ocultación del disco solar.

La NASA advirtió que el período de totalidad será breve: la mayoría de los espectadores dentro de la franja de oscuridad disfrutarán del eclipse durante menos de dos minutos . Solo quienes estén cerca del eje central —especialmente en sectores de Groenlandia, el Atlántico Norte y el norte de Rusia— podrán ver una totalidad un poco más extensa, aunque no superará los dos minutos y medio.

El horario exacto del eclipse dependerá de la ubicación geográfica. En Groenlandia e Islandia, la totalidad ocurrirá durante las últimas horas de la tarde . En el norte de Rusia, el punto máximo será cerca del mediodía, mientras que en España y el noroeste de Portugal el momento de mayor oscuridad llegará poco antes del atardecer.

La trayectoria de la sombra del eclipse de 2026 se desarrollará exclusivamente sobre el hemisferio norte, por lo que no será visible desde la Argentina ni desde el resto de Sudamérica.

Quienes quieran seguir el fenómeno desde el país podrán hacerlo a través de TN , que brindará una cobertura especial del fenómeno. Además, de las transmisiones en vivo que ofrecerán la NASA, distintos observatorios astronómicos y otras instituciones científicas en sus plataformas digitales

Fuente: TN