El diputado Esteban Paulón le exigió explicaciones a la ministra Monteoliva por la represión en el Congreso

El diputado nacional por el Partido Socialista (PS), Esteban Paulón , pidió citar de urgencia a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , para que brinde explicaciones sobre el operativo policial llevado a cabo afuera del Congreso mientras en el interior del recinto se debate la ley de inviolabilidad a la propiedad privada.

Entre los puntos claves de la petición presentada por Paulón figura la “justificación del operativo, la represión injustificada y el uso de camiones hidrantes”.

Durante la tarde del jueves, las fuerzas de seguridad despejaron la zona de la plaza del Congreso y, por medio de gases y balas de goma , corrieron a los grupos más violentos de los manifestantes por la Avenida de Mayo y en las calles aledañas.

Allí, un grupo de encapuchados rompió baldosas y arrojó proyectiles contra los agentes, que habían montado un cordón detrás de las vallas y respondieron con un camión hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma .

Fuente: La Nación