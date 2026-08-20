El comerciante que mató a un adolescente de 16 años en Mar del Plata ya había baleado a un ladrón en 2024

ZONALES

El comerciante de 36 años detenido por el crimen de un adolescente de 16 años y las graves heridas sufridas por otro de 15 en Mar del Plata ya había protagonizado un episodio con un arma de fuego en 2024.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de enero de ese año, cuando el hombre y su hermano llegaron a su fábrica, ubicada en Magallanes al 7800, en el barrio Santa Rita, luego de que se activara la alarma.

Según el parte policial, ambos encontraron dentro del establecimiento a un hombre que había ingresado al lugar y que habría intentado agredirlos con un cuchillo. Ante esa situación, el comerciante tomó una pistola Taurus G3 calibre 9 milímetros y le disparó en la pierna derecha.

El herido también presentaba un corte en la cabeza producto de un golpe. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado, intubado y en estado reservado.

El comerciante tenía credencial de legítimo usuario y la tenencia del arma, aunque no contaba con autorización para portarla. La causa fue investigada inicialmente como un robo agravado por escalamiento, pero a raíz del disparo la fiscalía también inició actuaciones contra el hombre por el uso del arma.

En un primer momento fue notificado por homicidio en grado de tentativa y luego se le formó una causa por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego. Permaneció en libertad.

Dos años después, volvió a quedar bajo investigación por un episodio con un arma, esta vez en el que murió un adolescente de 16 años y otro joven de 15 resultó gravemente herido.

El nuevo hecho ocurrió el domingo alrededor de las 5, cuando el comerciante se encontraba junto a otra persona dentro de una Toyota Hilux, vigilando su comercio luego de que fuera asaltado el día anterior.

Según declaró el acompañante, observaron a un grupo de adolescentes en bicicleta y, segundos después, los jóvenes habrían reaparecido junto a la camioneta e intentado abrir sus puertas. En ese momento, el comerciante efectuó siete disparos.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de un adolescente de 16 años, que murió a pocos metros del vehículo. Otro joven, de 15 años, ingresó horas después al Hospital Regional con heridas de bala y permanece internado tras ser operado.

Tras el ataque, el propio comerciante llamó al 911. En la escena se encontraron siete vainas servidas y, dentro de la camioneta, una escopeta Taurus cargada, un arma de aire comprimido y una pistola Taurus calibre 9 milímetros, además de cargadores y municiones.

El hombre se negó a declarar ante la fiscal Constanza Mandagarán y permanece detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán. Ahora deberá resolverse su situación procesal.

La investigación intenta determinar, además, si los adolescentes efectivamente habían intentado asaltar a los ocupantes de la camioneta.