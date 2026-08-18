El comerciante que mató de un disparo a un adolescente de 16 años en Mar del Plata ya había baleado a un ladrón en 2024

El comerciante de 36 años que mató a un adolescente de 16 años e hirió gravemente a otro, de 15, en Mar del Plata ya había protagonizado otro episodio con un arma de fuego hace dos años y medio. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , en 2024, baleó a un presunto ladrón que había ingresado a su fábrica .

Aquel hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de enero de 2024 . Alrededor de las 4.40, tras un llamado al 911, personal policial se dirigió a un galpón ubicado en Magallanes al 7800 , en el barrio Santa Rita, ubicado en la zona oeste de la ciudad balnearia.

Según consta en el parte policial, U.A.C. y su hermano, propietarios del lugar, habían llegado a la fábrica luego de que se activara la alarma. Allí sorprendieron a un hombre que había ingresado al establecimiento y que, de acuerdo con su relato, intentó agredirlos con un cuchillo .

Ante esa situación, U.A.C. sacó una pistola Taurus G3 calibre 9 milímetros y le disparó en la pierna derecha. El comerciante tenía credencial de legítimo usuario vigente y tenencia del arma, pero no autorización para portarla , según la información policial.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que el intruso había ingresado a la fábrica a través de una chapa ubicada en uno de los laterales del inmueble.

El hombre recibió un disparo en la pierna derecha y sufrió además una herida cortante en la cabeza producto de un golpe . Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) , donde quedó internado. Horas después, un médico policial informó que se encontraba intubado y en estado reservado .

El hecho fue investigado por la UFI N° 1 , a cargo de la fiscal María Florencia Salas , en el marco de una causa caratulada “Robo agravado por escalamiento” , en la que U. A. C. figuraba como víctima y el presunto ladrón como imputado. Sin embargo, a raíz del disparo, la fiscal dispuso notificar al comerciante por homicidio en grado de tentativa . Horas después, ordenó que se le formara causa por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y dispuso que permaneciera en libertad.

Dos años después, U.A.C. volvió a quedar bajo investigación por un episodio con un arma de fuego, esta vez con un adolescente muerto y otro gravemente herido.

Este lunes, el comerciante se negó a declarar ante la fiscal Constanza Mandagarán , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Mar del Plata. Por el momento permanece alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán , a la espera de una decisión de la jueza Rosa Frende , del Juzgado de Garantías N°3, sobre su situación procesal.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la defensa del imputado pidió que se le brinde asistencia psicológica .

El episodio por el que U.A.C. permanece detenido ocurrió este domingo, alrededor de las 5, en la intersección de la avenida Champagnat y la calle Saavedra, a unas 25 cuadras de la fábrica donde se había producido el hecho de 2024. El comerciante se encontraba junto a un acompañante dentro de una Toyota Hilux, custodiando su comercio, que había sido asaltado el día anterior .

De acuerdo con la declaración del acompañante, mientras permanecían en la camioneta observaron a un grupo de adolescentes que circulaba en bicicleta por la zona . Los jóvenes dieron la vuelta a la manzana y ambos los perdieron de vista. Segundos después, siempre según la versión del testigo, reaparecieron junto al vehículo y habrían intentado abrir las puertas de la Hilux . En ese momento, U.A.C. efectuó siete disparos .

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de un adolescente de 16 años , que murió a pocos metros de la camioneta. Según informaron fuentes policiales a Infobae , el joven registraba un proceso penal iniciado el 2 de febrero de este año por encubrimiento , con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El resto del grupo escapó. Horas después, un adolescente de 15 años ingresó herido de bala al Hospital Regional . En un primer momento aseguró que habían intentado asaltarlo en una estación de servicio, pero luego reconoció que había estado en el lugar donde se produjeron los disparos y que conocía al adolescente fallecido . Debido a la gravedad de las heridas, fue operado y permanece internado.

Tras el ataque, fue el propio comerciante quien llamó al 911 . Personal de la Comisaría 4ª llegó poco después y lo aprehendió. En la escena fueron encontradas siete vainas servidas y, durante la inspección de la Hilux, los investigadores secuestraron una escopeta Taurus cargada con siete cartuchos, un arma de aire comprimido y una pistola Taurus calibre 9 milímetros, además de cargadores y municiones.

La fiscal Constanza Mandagarán , titular de la UFI N° 4 de Mar del Plata, lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación de arma atenuada . En paralelo, el fiscal Carlos Russo , de la UFI N° 7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, investiga si los adolescentes efectivamente intentaron asaltar a los ocupantes de la camioneta.

Fuente: Infobae