El antecedente por violencia de género del femicida de Villa Devoto

La historia del salvaje femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo en Villa Devoto no se limita únicamente al horror que ocurrió esta semana. Según trascendió, Walter Humberto Verón, el presunto asesino y esposo de la víctima, cuenta con un antecedente por violencia de género contra su propia mujer, lo que da cuenta de que la relación estuvo marcada por los maltratos.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae , el 23 de abril de 2018, el hombre fue condenado por un Tribunal del Departamento Judicial de La Matanza -tras un juicio abreviado- a seis meses de prisión en suspenso por golpear a Calvo. La denuncia se hizo inicialmente en una comisaría de La Tablada. En la Comisaría de la Mujer y la Familia no se encontraron antecedentes.

La calificación de ese expediente, investigado por la Unidad Funcional Temática de Violencia Familiar, Género y Delitos contra la Integridad Sexual N° 2 de La Matanza, a cargo de Roxana Castelli , fue por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Lo cierto es que a pesar de este antecedente, la pareja continuó conviviendo y la violencia persistió hasta el desenlace fatal.

El salvaje hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200 , cerca de la intersección con la calle Alta Gracia. De acuerdo con los primero datos de la investigación que lleva adelante el juez Darío Bonanno, Verón mató a su mujer frente a su hija de ocho años.

El crimen ocurrió en la habitación de la pareja mientras la víctima dormía, poco después de las 6 AM.

En su inspección del lugar, el magistrado y la Policía de la Ciudad hallaron varias cámaras de seguridad dentro de la casa, ubicada en la calle Pedro Morán.

Esas cámaras revelaron un detalle inquietante: la hija de la pareja, de ocho años , se encontraba en la habitación al momento del crimen. Su padre, si es que es culpable, mató a su madre frente a ella. Poco después, su hermano mayor, de 22 años, reportaba el asesinato de Romina al 911.

Tanto la niña como su hermano se encuentran bajo resguardo judicial, con apoyo psicológico. La declaración de la niña en cámara Gesell , estiman investigadores, será clave para entender el hecho. Por lo pronto, se desconoce si dormía al momento del ataque.

El análisis de Policía Científica al encontrar el cuerpo determinó que tenía 40 cortes y puñaladas. Verón, mientras tanto, continúa internado en el Hospital Vélez Sarsfield en grave estado tras intentar quitarse la vida. El hombre fue encontrado a 200 metros de la vivienda, en medio de un charco de sangre.

Se secuestraron celulares en la casa, que podrán ser analizados. También, se halló la carta escrita por Verón , donde señala a Verónica Laura Asad, o “Pitty La Numeróloga” , para quien Calvo supuestamente trabajaba.

Al parecer, los problemas económicos y una posible separación , como Asad como un factor alienante, atraviesan el mensaje. Curiosamente, Verón -registrado como carnicero en ARCA, tal como su presunta víctima-, no tenía deudas a su nombre. Calvo, en cambio, sí: debía $44 millones a diversas financieras y bancos , según datos del BCRA.

En una entrevista televisiva, Sebastián, el hijo mayor de Romina, reconstruyó cómo su hermana de ocho años presenció el crimen , describió el impacto que atraviesa la familia, negó antecedentes de violencia física y desmintió que existieran conflictos económicos vinculados a “Pitty La Numeróloga” .

Sebastián tiene 22 años y es el mayor de los tres hijos en común de Calvo y el femicida, Walter Humberto Verón . En diálogo con DDM , contó cómo se enteró de lo que había sucedido.

Dijo que su hermano de 21 lo llamó a primera hora de la mañana para pedirle que fuera a la casa familiar y, durante esa comunicación, escuchó a su hermana menor contar lo ocurrido. “Mi hermanita vio todo” , relató.

Fuente: Infobae