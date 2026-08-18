El acusado por el femicidio de Agostina Vega declaró por una denuncia de 2025 y enfrenta una nueva imputación

Claudio Barrelier declaró este martes ante el fiscal Raúl Garzón por la causa que se inició a partir de la denuncia de una joven en mayo de 2025, un año antes del femicidio de Agostina Vega. Tras nuevas medidas de prueba, la Fiscalía agravó la imputación en su contra.

La joven había denunciado a Barrelier por un episodio ocurrido en una casa de Del Campillo 878, en barrio Cofico , la misma casa que luego quedó vinculada a la investigación por el crimen de Agostina.

Según el relato de la denunciante, que tenía 20 años al momento del hecho, logró escapar semidesnuda y atada y luego pidió ayuda a vecinos de la zona.

Por ese expediente, Barrelier había sido detenido en mayo de 2025, pero recuperó la libertad el 26 de ese mes después de permanecer 20 días preso y pagar una fianza de $5 millones.

La investigación continuó abierta y volvió a tomar relevancia a partir del femicidio de Agostina. La semana pasada, la joven terminó las pericias psicológicas realizadas en el expediente.

A partir de las nuevas medidas, el fiscal Garzón modificó la acusación y ahora Barrelier también está imputado por privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa .

“La Fiscalía lo citó a Barrelier a declarar para ampliarle la imputación en relación a la primera víctima”, explicó Mónica Picco, abogada de la joven, en diálogo con Noticiero Doce .

Barrelier fue citado a indagatoria para responder por la nueva acusación y, durante la declaración, negó los hechos que se le atribuyen.

El fiscal Garzón agrupó las causas que involucran a Barrelier. La denuncia de la joven y la investigación por el femicidio de Agostina corresponden a hechos diferentes , pero ahora son investigadas de manera conjunta.

La causa de 2025 había comenzado bajo la intervención del fiscal Iván Rodríguez, quien en ese momento había imputado a Barrelier por privación ilegítima de la libertad. El acusado estuvo detenido durante 20 días y luego recuperó la libertad bajo caución.

La decisión de liberarlo volvió a quedar bajo la lupa después del femicidio de Agostina y generó cuestionamientos sobre la actuación judicial en aquella investigación.

Barrelier ya tiene prisión preventiva por el femicidio de Agostina y continúa detenido por esa causa. La nueva imputación corresponde al hecho denunciado en 2025 y se incorpora a su situación procesal.

La abogada Picco señaló que la joven denunciante “está transitando un proceso” después de la ampliación de la acusación y continúa acompañada por su representación legal.

Fuente: TN