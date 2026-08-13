Eclipse Solar total hoy, 12 de agosto: así se vivió el fenómeno que convirtió el día en noche durante dos minutos

Este 12 de agosto comenzó una nueva temporada de eclipses -la segunda de 2026- con el evento astronómico más importante del año: un eclipse solar total .

¿Qué sucedió? La Luna cubrió completamente el Sol a lo largo de una estrecha franja que atravesó el extremo ártico de Rusia, Groenlandia, Islandia, el noreste de Portugal, el norte de España y las Islas Baleares.

En detalle, la franja de totalidad de este eclipse cruzó España de oeste a este y pasópor numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Fuera de esta franja de totalidad, se pudo observar un eclipse parcial en gran parte de Europa, algunas zonas de Norteamérica y el noroeste de África. En esta oportunidad, no fue visible en el hemisferio sur.

De acuerdo a información del Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, el máximo del eclipse se produjo a las 19:46 (hora oficial en península ibérica y Baleares; 14:46 en Argentina) cerca de Islandia, y la duración máxima de la totalidad fue de 2 minutos y 18 segundos.

El eclipse solar del 12 de agosto "hipnotizó" a España, tal como lo definieron algunos medios locales. En esta nota , más información sobre cómo se vivió el fenómeno astronómico en el país europeo.

Los medios de España se rindieron este miércoles ante la majestuosidad del eclispe solar total que durante un momento dejó a oscuras a parte del país. Más información, acá.

Un avión llevó a cabo un vuelo especial durante el eclipse solar total.

"A bordo llevamos a un grupo de investigadores que forman parte del proyecto Shelios para realizar mediciones de la morfología del Sol gracias a las condiciones de observación que ofrece la altitud de crucero", informó la compañía Iberia en su página de YouTube.

En menos de un año, se producirán otros dos eclipses solares. Según la NASA, el 6 de febrero de 2027 habrá un eclipse solar anular , mientras que el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total .

El eclipse solar anular sucede cuando la Luna está alineada entre el Sol y la Tierra, pero, a diferencia del total, el satélite natural se halla en su punto más alejado de la Tierra o cerca de este punto , de acuerdo con la NASA.

"Debido a que la Luna está más lejos de la Tierra, se ve más pequeña que el Sol y no lo cubre por completo . A consecuencia de esto, la Luna se ve como un disco oscuro encima de un disco más grande y brillante, creando lo que parece un anillo alrededor de la Luna ", explicó la agencia espacial estadounidense en su sitio web.

Reikiavik , la capital de Islandia , fue testigo de un eclipse solar total por primera vez en 593 años . El último fenómeno astronómico de estas características que se apreció en Reikiavik había ocurrido el 17 de junio de 1433 , según la página oficial de turismo de la ciudad.

Tras el eclipse solar total que deslumbró al hemisferio norte, este mes el cielo volverá a ofrecer otro fenómeno astronómico: un eclipse lunar parcial .

Esta vez, a diferencia del eclipse solar total, el próximo evento será visible desde Argentina. Más datos, en esta nota.

El 12 de agosto no fue una fecha más para la humanidad. En este día, ocurrió un eclipse solar total: la Luna cubrió por completo el Sol .

Como era de esperarse, en distintas partes del mundo comenzaron a documentar la alineación del satélite natural de la Tierra con el Sol, la estrella situada en el corazón de nuestro sistema solar. Mirá las imágenes, acá.

El de hoy fue el primero de lo que será un maravilloso e impactante trío de eclipses , una secuencia sin precedentes que sitúa a España como epicentro astronómico mundial durante tres años.

El próximo será el 2 de agosto de 2027 y está considerado por la comunidad científica como el "eclipse del siglo" por su inusual duración máxima: provocará más de cuatro minutos de oscuridad total en algunas zonas del sur de ese país. El tercero tendrá lugar el 26 de enero de 2028 y dibujará un "anillo de fuego" sobre la península ibérica, de suroeste a noreste.

El momento de máxima oscuridad comenzó a las 20:27 en España y terminó las 20:32 (en Argentina, de 15:27 a 15:32). Pero, por el curso del eclipse, la localidad de Avellanosa de Muñó, en la provincia de Burgos,fue la mejor para ver cómo el día se transformó el día en noche por dos minutos.

Millones de personas abarrotaron ciudades y pueblos sin nubes en España en busca de las mejores vistas de un eclipse total de sol que ya comenzó, cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra sumirá brevemente en la oscuridad a partes del planeta. (Con información de AP)

El fenómeno del eclipse parcial, cuando la Luna oculta una parte del Sol, ya comenzó en varias regiones del norte de España, como Burgos, Tarragona y Colmenar Viejo, cerca de Madrid. Según informó una

El momento en que la Luna cubre por completo el Sol durará menos de dos minutos y medio, con su punto máximo frente a la costa oeste de Islandia.

El momento en que la Luna cubre por completo el disco solar durará menos de dos minutos y medio, con su punto máximo frente a la costa oeste de Islandia.

"Es el momento de olvidarse de las pantallas, de mirar hacia arriba, de mirar a nuestro alrededor y concentrase solo en nuestras emociones. Es también el momento de notar esa comunión de sentir que todos miramos al mismo punto, bajo la misma sombra de la Luna", señaló a EFE Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional.

Entre otras provincias, la de Zaragoza será una de las principales protagonistas, gracias a su baja densidad de población (57,8 habitantes por kilómetro cuadrado, dejando aparte la capital), su escasa contaminación lumínica y su paisaje de meseta. Más información, acá.

El de hoy es el primero del trío de eclipses , una secuencia sin precedentes que sitúa a España como epicentro astronómico mundial durante tres años.

El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el "eclipse del siglo" por su inusual duración máxima, con más de cuatro minutos de oscuridad total en algunas zonas del sur de España. El tercero será el 26 de enero de 2028 y dibujará un "anillo de fuego" sobre la península de suroeste a noreste.

El eclipse solar, que tiene a España como la gran protagonista, ya comenzó -como parcial- a las 17:34 (hora española, 12:34 en Argentina) en el mar de Bering. Este fenómeno astronómico fascinante tendrá una duración global de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media) y terminará en el océano Atlántico. La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica, cruzándola de oeste a este.

El máximo del eclipse se producirá a las 19:46 horas (hora española) cerca de Islandia, donde la duración de la totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que se registrará en la amplia franja que atravesará España.

El norte de Galicia será el 'kilómetro 0' peninsular del eclipse, el primer "balcón" desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 (hora española) la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta empezar a taparlo por completo unos segundos después de las 20:26. (Con información de EFE).

La respuesta es sí, pero hay que tomar una precaución importante: no apuntar la cámara directamente al Sol durante las fases parciales sin un filtro solar adecuado delante de la lente.

Es que la luz concentrada puede dañar el sensor; y, sobre todo, nunca hay que mirar al Sol a través de cámaras, binoculares o telescopios sin protección específica. En este sentido, la NASA recomienda colocar el filtro solar delante de la óptica.

Conclusión: el elemento más importante no es el teléfono, sino el filtro. Los expertos recomiendan utilizar un filtro solar homologado con certificación ISO 12312-2, el mismo que se emplea para observar eclipses de forma segura. Además, existen adaptadores específicos para colocar este filtro delante de la lente del móvil.

Sin esa protección, la imagen aparecerá completamente sobreexpuesta y, además, la radiación solar concentrada durante varios segundos podría afectar al sensor de la cámara.

Elegir bien el equipo, proteger la vista y ensayar con antelación marcarán la diferencia entre una buena imagen y una oportunidad perdida. Los mejores consejos, en esta nota .

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que se produce en el momento en el que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra , bloqueando de manera total o parcial la luz solar y proyectando su sombra sobre nuestro planeta.

Esto provoca un oscurecimiento temporal, convirtiendo el día en noche, y solo es visible desde ciertas zonas de la Tierra. Existen tres tipos de eclipses de Sol: eclipses totales (como el de este 12 de agosto), parciales y anulares o "Anillo de Fuego".

Ante la viralización de un rumor sobre una supuesta anomalía gravitacional durante el eclipse solar, la NASA aclaró, mediante sus portavoces, que la atracción terrestre depende de la masa combinada del planeta.

La agencia descartó cualquier alteración gravitatoria y calificó la historia como un mito recurrente. Más datos, en esta nota .

“Me llamaron hace 18 meses y dijeron: ‘Nos hemos enamorado y queremos que sea aquí’”, relata Juan Ansótegui. Es que el fenómeno puso en el centro de la escena a Villalibado , un pequeño pueblo de Burgos con sólo dos habitantes censados. Desde allí, la agencia espacial estudiará el fenómeno astronómico y lo transmitirá en vivo por streaming. Más información, en esta nota.

España se prepara para vivir los segundos más soñados por quienes aman los misterios de los astros y los planetas: ese instante en el que este miércoles 12 de agosto, al atardecer, la Luna tape al Sol.

Será un eclipse solar total que los españoles no presencian desde 1905 y que, según estimaciones oficiales, verán entre 17 y 22 millones de personas . Más información, en esta nota .

La agencia espacial estadounidense pondrá en el espacio un avión que tiene experiencia en eventos como este. Además, enviará globos aerostáticos con el objetivo es estudiar en profundidad el fenómeno. Más información, en esta nota.

El eclipse solar se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. Más información sobre zonas, ciudades y horarios, en esta nota.

Pedro Duque, astrónomo, sobre el eclipse solar de este 12 de agosto: “La luz se volverá rara, se apagarán los colores, bajará la temperatura y los animales se comportarán de manera rara” . En esta nota, más información sobre este impactante fenómeno.

Bienvenidos a la cobertura especial de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año : el eclipse de sol del 12 de agosto, que será visible en gran parte del hemisferio norte, alcanzando su punto de máxima totalidad en regiones clave de Europa, el Ártico y el Atlántico.

Fuente: Clarín