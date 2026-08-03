Dos catedráticos coinciden: “Caminar 10.000 pasos solo funciona como ejercicio cuando aumentás el ritmo y trabajás la fuerza”

Caminar todos los días es uno de los hábitos más recomendados para mantener una vida saludable. Sin embargo, los especialistas advierten que alcanzar los famosos 10.000 pasos no siempre alcanza para obtener todos los beneficios físicos . La intensidad, el terreno y el tipo de entrenamiento que acompaña la caminata también juegan un papel fundamental.

Los catedráticos en ejercicio físico, Felipe Isidro y Mikel Izquierdo, analizaron este tema y coincidieron en que caminar puede convertirse en un verdadero entrenamiento, pero solo si se incorporan algunos cambios. Según explican, aumentar el ritmo , elegir recorridos con desniveles y sumar ejercicios de fuerza permite mejorar mucho más la condición física que limitarse a cumplir una cantidad determinada de pasos.

Uno de los aspectos más importantes, según Felipe Isidro, es la velocidad . El especialista sostiene que no es lo mismo caminar una hora a paso lento que hacerlo durante menos tiempo, pero con una intensidad mayor. De hecho, recomienda alcanzar un ritmo de entre 120 y 140 pasos por minuto o, al menos, caminar lo suficientemente rápido como para aumentar la frecuencia cardíaca y la respiración sin dejar de poder mantener una conversación.

Los expertos también destacan que alternar momentos de caminata rápida con otros de recuperación es una estrategia sencilla para incrementar la intensidad sin necesidad de correr.

Otro de los puntos en los que coinciden los especialistas es la importancia de variar el terreno. Incorporar subidas o pendientes hace que los músculos trabajen con mayor intensidad y aumenta el gasto calórico en comparación con caminar siempre sobre superficies planas.

Además, Mikel Izquierdo remarca que ninguna caminata debería reemplazar al entrenamiento de fuerza . Según explica, realizar ejercicios con pesas, máquinas o el propio peso corporal ayuda a conservar la masa muscular, mejorar la capacidad funcional y complementar los beneficios cardiovasculares de caminar .

Por eso, los especialistas concluyen que los 10.000 pasos siguen siendo un objetivo saludable, pero solo representan una parte de una rutina física completa.

Fuente: TN