Dónde hay que poner la lengua de suegra durante septiembre para proteger la casa contra la envidia, según el Feng Shui

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y fácil cuidado. Sin embargo, para el Feng Shui también tiene un valor simbólico: se la considera una especie vinculada con la protección del hogar y con la capacidad de bloquear las energías negativas.

Según esta filosofía china, la ubicación de la planta es tan importante como la planta misma . Durante septiembre, mes asociado al inicio de la primavera y a la renovación de la energía en el hogar, colocarla en el lugar adecuado puede favorecer un ambiente más armónico.

El Feng Shui recomienda ubicar la lengua de suegra a un costado de la puerta de entrada , nunca justo enfrente. Lo ideal es que permanezca en un espacio luminoso, con buena luz natural indirecta y sin obstaculizar el paso de quienes ingresan a la vivienda.

La entrada principal representa el punto por donde circula la energía del hogar. Por eso, colocar allí una planta protectora simboliza un filtro frente a la envidia, los malos deseos y las influencias externas .

Las hojas largas, rígidas y puntiagudas de la lengua de suegra representan fortaleza y capacidad para establecer límites, según distintas interpretaciones del Feng Shui.

Por ese motivo, muchas personas también la colocan en recibidores, balcones o cerca de ventanas , espacios considerados de transición entre el exterior y el interior de la casa.

Más allá de su significado simbólico dentro del Feng Shui , la lengua de suegra también es una excelente opción como planta ornamental por su durabilidad y por adaptarse fácilmente a distintos ambientes del hogar.

Fuente: TN