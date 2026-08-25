Chocaron sus autos, se bajaron a intercambiar seguros y murieron atropellados

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Tres personas murieron luego de ser atropelladas por un Volvo blanco mientras se encontraban fuera de sus vehículos, tras haber protagonizado previamente una colisión en una autopista.

Los dos autos habían chocado y sus ocupantes descendieron para revisar los daños y analizar lo ocurrido. Sin embargo, los vehículos quedaron detenidos sobre un carril de circulación rápida, dejando a las personas expuestas al tránsito.

Momentos después, el Volvo que circulaba por la autopista impactó contra los vehículos detenidos. Como consecuencia de la violencia del choque, los autos fueron desplazados y las tres personas que se encontraban fuera de ellos fueron atropelladas. Todas murieron en el lugar.

Una cámara de seguridad registró la secuencia y las imágenes fueron incorporadas a la investigación. Los investigadores buscan establecer con precisión cómo se produjo el segundo impacto y determinar las responsabilidades.

La investigación analiza el sistema de conducción

Uno de los principales aspectos bajo análisis es la ubicación de los vehículos después del primer choque. Según medios locales, los autos permanecieron sobre un carril rápido en lugar de ser trasladados hacia el carril de emergencia o una zona protegida.

La conductora del Volvo fue sometida a un control de alcoholemia, que dio resultado negativo. En su primera declaración afirmó que tenía activado el control de crucero adaptativo al momento del impacto.

A raíz de ese testimonio, la Policía secuestró la computadora de a bordo del vehículo. Los peritos analizarán si el sistema funcionaba correctamente, qué parámetros tenía configurados y si pudo haber intervenido en los segundos previos a la colisión.

La investigación continuará con el análisis de las imágenes de seguridad, los registros electrónicos del Volvo y las pericias sobre los vehículos involucrados para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las eventuales responsabilidades.