El joven acusado de matar a golpes a su pareja tras una discusión en Salta se negó a declarar

El femicidio de una mujer en la ciudad de Metán , en la provincia de Salta , conmocionó a la provincia durante el fin de semana. El único sospechoso es su novio, de 26 años, quien se negó a declarar .

La Fiscalía Penal 1, a cargo de Nicolás Rodríguez López , encabeza la investigación por el crimen.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el Ministerio Público Fiscal de Salta, la Fiscalía llevó adelante la imputación formal y adelantó que en los próximos días solicitará la prisión preventiva para evitar cualquier riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El acusado, asistido por la defensa oficial, optó por abstenerse de declarar durante la audiencia. Su silencio se suma a las incógnitas que rodean el caso, mientras avanzan las diligencias dispuestas por el Juzgado de Garantías interviniente.

De esta manera, Rodríguez López imputó de manera provisional al sospechoso por el delito de homicidio cuádruplemente calificado . La acusación se fundamenta en cuatro agravantes: la relación de pareja con la víctima, la existencia de violencia de género, la alevosía y el ensañamiento.

Durante la audiencia, la Fiscalía fue enfática en la necesidad de mantener la detención del imputado . Se argumentó que las circunstancias del caso y la naturaleza del delito ameritan una respuesta judicial inmediata y contundente. El juez de Garantías deberá resolver sobre la solicitud de ratificación mientras se cumplen las diligencias investigativas en curso.

Además, el fiscal Rodríguez López informó que durante la semana se tomarán testimonios clave en sede fiscal . Estas declaraciones serán fundamentales para establecer una secuencia clara de los acontecimientos y determinar posibles responsabilidades o complicidades.

Paralelamente, se encuentran en proceso de análisis las imágenes secuestradas de una cámara de seguridad particular , ubicada en la zona donde habría ocurrido la agresión. Este material audiovisual podría aportar elementos determinantes sobre los últimos movimientos de la víctima y el sospechoso, así como sobre el contexto inmediato del ataque.

El caso ocurrió durante la noche del viernes, cuando Díaz Orellana y Ramírez habían concurrido a un local bailable. Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de una discusión, el hombre la habría atacado con golpes de puño y con un elemento contundente en la zona de la cabeza . Luego, se habría retirado y la habría dejado tendida en la vía pública.

Horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, el sospechoso se presentó en una dependencia policial e informó lo sucedido . Tras su relato, quedó demorado y los efectivos se dirigieron hasta el lugar que había señalado, donde encontraron a la joven gravemente herida y solicitaron asistencia sanitaria.

Díaz Orellana fue trasladada inicialmente al hospital Del Carmen de Metán . De acuerdo con El Tribuno , presentaba hundimiento de cráneo, fracturas en la nariz y la mandíbula , heridas en el rostro, lesiones dentales y otros traumatismos de gravedad.

Debido a la gravedad de su cuadro, los médicos gestionaron su derivación a la ciudad de Salta. En un primer momento, se evaluó realizar el traslado mediante un helicóptero sanitario, pero las condiciones climáticas impidieron que la aeronave pudiera aterrizar, por lo que finalmente fue trasladada por vía terrestre una vez que lograron estabilizarla.

La joven quedó internada en el hospital San Bernardo , donde recibió atención especializada. Sin embargo, este domingo a las 9.15 los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido.

Fuente: Infobae