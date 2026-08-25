Muchas botellas de vino tienen una hendidura en la base que suele llamar la atención. Aunque existe la creencia de que ese detalle indica que el vino es de mayor calidad, en realidad no tiene relación directa con el contenido , sino con el diseño y la funcionalidad del envase.

Esa cavidad recibe el nombre de punt y está presente en numerosos modelos de botellas utilizadas por la industria vitivinícola. Su profundidad puede variar según el fabricante, pero cumple funciones prácticas mucho antes que estéticas.

El punt es la hendidura ubicada en el centro de la base de la botella. Históricamente surgió como una solución para mejorar la resistencia del vidrio y facilitar la fabricación, aunque con el tiempo también se convirtió en un rasgo característico de las botellas de vino.

Entre sus principales beneficios se destacan:

La respuesta es no . La profundidad del fondo hundido no determina la calidad del vino ni su precio. Es un mito muy extendido que asocia las botellas pesadas y con una base pronunciada con productos premium, pero esa percepción responde más al diseño que a una característica objetiva.

La calidad de un vino depende de factores como la variedad de uva , el terroir , el método de elaboración, la crianza y el trabajo del productor, no del formato de la botella.

Aunque hoy existen técnicas modernas para fabricar botellas con bases completamente planas, el fondo hundido continúa siendo una característica tradicional de la industria del vino. Su permanencia combina funcionalidad, resistencia y una estética que quedó asociada a este tipo de bebidas.

Por eso, una botella con la base plana puede contener un vino excelente , mientras que otra con un punt muy profundo no garantiza que su contenido sea superior.

Fuente: TN