Detuvieron por narco al manager de un famoso cantante de cumbia

Emmanuel Bao, productor y manager de El Perro , cantante de cumbia villera, conocido por hits de principio de siglo como “La Gilera”, fue detenido por la Policía Bonaerense. La investigación en su contra, con un expediente a cargo del magistrado Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi , lo señala como el presunto jefe de una banda de dealers.

Así, la Delegación Morón de la Superintendencia Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Bonaerense -que obtuvo el dato que dio inicio al expediente- allanó a Bao en su casa de Parque San Martín , zona de Merlo. Allí, le encontraron cocaína ya fraccionada, una pistola Beretta con la numeración limada , una moto y una camioneta que fueron incautados. Otros tres presuntos cómplices cayeron en la redada, dos mujeres y un hombre.

El saldo total fue de cinco kilos de cocaína, tres de marihuana , seis motos, dos armas y trece teléfonos, que podrán ser peritados.

Bao fue indagado y negó los hechos. Reconoció un consumo de cocaína pero se desligó de la droga hallada. En otro domicilio ligado al manager, ubicado en la zona de Pontevedra, se encontró un estudio de grabación, así como cuatro ladrillos de droga, 4,4 kilos en total, más un kilo de porro y una máquina de contar billetes.

Así, la investigación, en la que participó el área de la Delegación Departamental de Inteligencia Criminal Morón, ubicó a Bao en la cima de la organización transa.

Alan Nahuel Córdoba es otro de los sospechosos detenidos. Según información policial, se refugiaba en un aguantadero, en medio de un conflicto territorial con otros dealers, y en medio de una ola de asesinatos narco en la zona oeste del conurbano. En un kiosco de Parque San Martín ligado a Córdoba, los investigadores encontraron más cocaína dentro de la caja registradora.

La causa contra Bao comenzó en 2023 , cuando los primeros datos de inteligencia lo señalaban como el presunto proveedor de una serie de dealers del área de Merlo. Alan Córdoba también había sido mencionado en este expediente, aseguran fuentes judiciales.

La causa, originalmente, fue elevada a juicio, sin incluir a estos imputados. Tiempo después, la investigación cobró nuevo impulso. Mientras tanto, Bao se mostraba en redes sociales junto a El Perro , para presentar shows en boliches y apariciones en canales de streaming.

Fuente: Infobae