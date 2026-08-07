Detuvieron a los inquilinos de la casa donde mataron a Agostina Vega: la pericia clave que complicó su versión

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , dio un giro decisivo. Una pericia acústica realizada en la casa donde ocurrió el crimen desacreditó la versión de los inquilinos que aseguraban no haber escuchado nada durante la noche del ataque. Horas después, ambos fueron detenidos e imputados por encubrimiento agravado .

Se trata de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz , quienes alquilaban la planta alta de la casa de Claudio Barrelier , el principal acusado del femicidio.

Según la reconstrucción de la fiscalía, la pareja llegó al domicilio de Juan del Campillo 878 , en barrio Cofico, a las 23.04 del 23 de mayo y permaneció allí hasta las 8.54 de la mañana siguiente.

Casi 10 horas durante las cuales nunca dieron aviso de lo que ocurría en ese lugar.

La prueba que terminó de comprometerlos fue una pericia acústica ordenada por el fiscal Raúl Garzón y realizada en la misma casa, en un horario similar al del crimen.

Durante el procedimiento, los investigadores reprodujeron música a distintos volúmenes para recrear las condiciones sonoras de aquella madrugada y establecer qué podía escucharse desde la planta alta.

Para el abogado querellante Carlos Nayi , el resultado fue categórico. “Esa declaración confrontó con la prueba independiente y quedó demolida: mintieron ”, sostuvo al referirse al testimonio del matrimonio, que había afirmado no haber oído ningún pedido de auxilio.

En diálogo con El Doce , el letrado explicó además que el ataque contra Agostina no ocurrió en cuestión de segundos, sino que se extendió durante un tiempo considerable.

En ese contexto, aseguró que desde el lugar donde estaban Córdoba y Ascarruz “perfectamente se podría escuchar” lo que sucedía en la planta baja, una conclusión que fortaleció la acusación por encubrimiento agravado.

Para la querella, el hecho de que hayan guardado silencio durante tanto tiempo y no hayan pedido ayuda los compromete como encubridores, ya que habrían actuado para beneficiar a Barelier.

Con estas nuevas detenciones , ya son seis las personas presas vinculadas al femicidio de Agostina.

“ La causa tiene piso, pero lo que no tiene es techo. Se sigue trabajando con objetividad”, afirmó Nayi, al remarcar que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones.

En paralelo, el abogado también desmintió una de las versiones que había circulado en los últimos días sobre una supuesta cámara de seguridad que habría registrado el crimen.

Según explicó, el dispositivo fue peritado y se comprobó que no estaba operativo cuando Agostina fue asesinada, por lo que no aportó imágenes útiles para la investigación.

Fuente: TN