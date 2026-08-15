Detuvieron en Misiones a un hombre cuando trasladaba más de 400 kilos de marihuana

La Prefectura Naval Argentina desarticuló un cargamento de más de 400 kilogramos de marihuana en la provincia de Misiones , en un operativo que culminó con la detención del conductor de una camioneta y el secuestro del vehículo utilizado para el traslado. La droga, distribuida en 535 panes, tiene un valor de mercado que asciende a los 1.496 millones de pesos .

El procedimiento tuvo su punto de partida en tareas de inteligencia previas que ubicaron la actividad en la zona conocida como Puerto Carolina , a la altura del kilómetro 1865 del río Paraná , en el límite con Paraguay, indicó PNA a través de un comunicado oficial.

Desde allí, efectivos de la fuerza utilizaron una cámara térmica para detectar, a distancia, el cruce transversal de un bote a motor con varios ocupantes. La embarcación descargó paquetes de gran tamaño en la costa argentina y retornó de inmediato hacia el país vecino.

Tras la descarga, los efectivos se desplazaron al lugar para identificar a quienes recibieron la mercadería. Fue entonces cuando detectaron una camioneta que se dirigía al casco urbano con varios fardos en su interior. El vehículo fue interceptado en el acceso a Colonia Wanda , la localidad misionera donde se completó el operativo.

Dentro del rodado, los agentes hallaron 13 bolsos de grandes dimensiones , envueltos y asegurados con cinta de embalar. El análisis posterior confirmó que el contenido correspondía a cannabis sativa , con un peso total superior a los 404 kilogramos repartidos en 535 panes de marihuana.

La causa quedó radicada ante el Juzgado Federal de Puerto Iguazú , a cargo del juez Marcelo Alejandro Cardozo , con la intervención de la Fiscalía Federal local, correspondiente al fiscal Marcelo José Bernachea . Por disposición de ambos magistrados, el conductor del vehículo quedó detenido y la camioneta fue retenida como parte de la investigación.

Días atrás, también en la provincia de Misiones , la Prefectura Naval logró incautar más de una tonelada de marihuana durante un operativo que desplegaron en la ciudad de Posadas . Ocurrió en la zona del arroyo Itaembé , tras reconocer una embarcación que cruzó desde Paraguay en horas de la madrugada.

Los efectivos de la PNA detectaron el cruce de una embarcación a motor desde la costa paraguaya hacia territorio argentino gracias a una cámara térmica, a la altura del kilómetro 1.567 del río Paraná . Ante esa señal, personal de la fuerza rastrilló la zona y dio con 40 bultos ocultos entre la vegetación, cuyo contenido presentaba características compatibles con estupefacientes.

El material fue llevado a la dependencia correspondiente, donde el narcotest arrojó resultado positivo para Cannabis sativa (marihuana). El cargamento se dividía en 31 bultos con 1.154 panes prensados y un peso de 955,20 kilogramos, más 9 bultos con 104 paquetes de cogollos que totalizaron 104,50 kilogramos. El valor total de la droga incautada llega a $3.306.267.000 , cifra calculada según los criterios de ARCA y la cotización oficial del dólar vigente al momento del operativo.

La Fiscalía Federal N°2 de Posadas tomó intervención en la causa y ordenó el secuestro y traslado de la marihuana, que quedó a disposición del Juzgado Federal bajo resguardo judicial, en el marco de un expediente por infracción a la Ley N°23.737 .

Las bandas narco explotan la oscuridad nocturna en el monte misionero y correntino para sus operaciones. Cruzan el río Paraná desde Paraguay , descargan los bultos en la orilla argentina con rapidez y se retiran de inmediato para no ser aprehendidas en suelo nacional. Se trata de una metodología recurrente: el primer eslabón antes de que la mercancía avance por tierra hacia los centros urbanos. Frente a ese esquema, la Prefectura Naval Argentina despliega tecnología térmica que identifica esas firmas de calor a distancia y habilita los rastrillajes en la ribera. De ese modo se producen, con relativa regularidad, decomisos de droga abandonada entre los pastizales.

Fuente: Infobae