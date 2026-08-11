Denunciaron a un concejal de General Rodríguez por presuntos vínculos con una banda narco

Un concejal de General Rodríguez fue denunciado por presuntos vínculos con una organización dedicada al narcomenudeo en el distrito. La presentación fue realizada este martes por el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, Nicolás Rapazzo.

El acusado es Javier Tarragona , de Fuerza Patria y dirigente del mismo espacio político que el intendente Mauro García y el propio Rapazzo. Asumió su banca en diciembre de 2023, pero antes había trabajado durante casi cuatro años como secretario privado del jefe comunal: ocupó ese cargo desde febrero de 2020 hasta su llegada al Concejo Deliberante.

La denuncia, a la que tuvo acceso TN , fue presentada durante la mañana de este martes en la UFI N°12 de Moreno-General Rodríguez, especializada en delitos vinculados al narcotráfico y a cargo del fiscal Ezequiel Freydier.

Rapazzo detalló que la presentación surgió a partir del testimonio de un vecino de General Rodríguez que decidió no revelar su identidad por temor a represalias. Según relató, esa persona le aportó información que consideró de “extrema gravedad institucional”.

De acuerdo con el testimonio incorporado a la denuncia, Tarragona respondería a un grupo de personas que, según el vecino, “manejan la droga en Rodriguez”.

El escrito sostiene además que esas personas tendrían sus domicilios en el country Terravista , ubicado sobre la ruta 24 y el Acceso Oeste, uno de los barrios privados más exclusivos de General Rodríguez.

El denunciante afirmó que el concejal habría intentado averiguar con anticipación cuáles serían los próximos allanamientos vinculados con la lucha contra el narcotráfico en el distrito. El objetivo, siempre según esa versión, habría sido alertar a sus presuntos “jefes” para evitar el secuestro de droga y permitir que la actividad continuara.

También se menciona una supuesta “cocina” de clorhidrato de cocaína en la ciudad. En ese sentido, el vecino habría entregado información sobre vehículos usados por Tarragona y números telefónicos que, siguiendo su relato, serían utilizados para comunicarse con los “capos narcos”.

Otro de los puntos de la denuncia apunta a un posible enriquecimiento ilícito del concejal, que el denunciante atribuyó a la presunta actividad delictiva.

La presentación judicial no surgió en medio de un escenario completamente desconocido. Fuentes municipales detallaron a este medio que desde hace tiempo circulan versiones y comentarios en distintos barrios de General Rodríguez. Entre esas versiones se repetía la frase: “Tarragona está metido con los narcos”.

Ahora, esas acusaciones deberán ser investigadas por la Justicia. La Fiscalía especializada en narcotráfico tomó intervención y deberá determinar si existen elementos que permitan comprobar o descartar los presuntos vínculos denunciados.

Por la gravedad de los hechos, Rapazzo pidió que la causa avance rápidamente: “Atento la gravedad de los hechos denunciados, de su relevancia pública, y de mi deber como funcionario público no solo de denunciar delitos cometidos en esta ciudad, sino también de velar por el avance de las investigaciones de interés público, solicito se le otorgue máxima celeridad al trámite de la presente causa”.

Fuente: TN