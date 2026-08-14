Declaró el vecino de Pity Álvarez que intervino en la pelea con Díaz: “Le dio un disparo certero al ojo y cayó como una madera”

El vecino de Pity Álvarez que intervino en la pelea que terminó con la muerte de Cristian Díaz declaró este viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 en el juicio contra el exlíder de Intoxicados. Pidió hacerlo sin la presencia de la prensa ni del músico en la sala.

El testigo relató que esa madrugada estaba con Díaz cuando vio llegar a Álvarez y le dijo que iba a hablar con él. Se mantuvo alejado, pero al ver que la discusión subía de tono se acercó a separarlos ; se alejó de nuevo y volvió a intervenir cuando la tensión escaló por segunda vez. En ese momento, según su relato, Díaz y Álvarez quedaron cara a cara y el primero hizo el gesto de darle un cabezazo al músico, que sacó un arma y disparó.

Fernando Burlando, abogado de la familia Díaz, habló con la prensa al término de la declaración, que se extendió cerca de una hora y media. Dijo que el aporte del testigo “CS” contribuye a un uso de la justicia y remarcó que el hombre relató “con mucha memoria” todo el episodio.

Según reconstruyó Burlando, fue Cristian Díaz quien convocó a Álvarez esa noche y relató cómo fue el crimen. “Un disparo certero al ojo y ahí cae contundentemente como una madera al piso, y luego tres disparos más a la cabeza” , describió el letrado sobre la secuencia narrada por el testigo.

El abogado querellante también evaluó el clima general del debate: “El juicio está transitando por un carril donde no hay mucha oposición de la defensa de Álvarez”. Y agregó una observación sobre la actitud del acusado en la sala: “Yo lo veo tranquilo a Álvarez. Hoy hasta le hizo una pregunta a sus abogados”.

Álvarez está acusado del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. El juicio, que comenzó el 10 de agosto, continúa con la declaración de testigos ante el TOC N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Luego del asesinato, Pity tiró el arma en una alcantarilla y se escapó junto a su novia en un auto verde hacia el boliche Pinar de Rocha. En ese lugar se encontraron con el padrastro de la joven, que intentó convencerlo de que se entregara, pero el músico desistió de hacerlo camino a la comisaría. Su auto quedó abandonado a 100 metros de la discoteca, en Ramos Mejía.

Apenas 24 horas después se entregó en la Comisaría N°52 de Lugano. “Yo fui el que disparé. Lo maté” , admitió el cantante ante las cámaras al llegar a las 6.30 del 13 de julio de 2018, aunque aclaró que lo hizo en defensa propia.

Fuente: TN