Declaró el mejor amigo del joven asesinado por su novia en Chaco: “Le supliqué para que la dejara, él era su rehén”

"Estamos dentro de todo tranquilos, eso es mucho, vos sabés. Y el fin de semana largo nos vamos a Mendoza con Victoria". El sábado 1° de agosto Lucas Achinelli y Julián Álvarez Guardia se encontraron en Resistencia a tomar una cervecita. Lucas, que se dedica a compra y venta de autos, tenía que entregarle un centro de llanta para la camioneta de Julián. Chaqueños, ambos de 29 años, se conocieron en el secundario y la amistad creció hasta trepar al rango de "mejores amigos, como hermanos".

La frase que da puntapié a la nota la pronunció Álvarez Guardia, el gastronómico dueño de Mac Pizza Delivery, cuando se estaba por despedir de su amigo. Según contó Achinelli a Clarín , el encuentro tenía la premisa de "hablar de negocios, y la excusa de la juntada era entregarle algo para los neumáticos de su camioneta y tratar de evitar otros temas sensibles, como su relación con Victoria, porque él se transformaba . Pero que me dijera que se iban a ir de viaje me sorprendió".

El mejor amigo de la victima atiende a este diario desde su casa después de una jornada larga, en la que declaró como testigo ante la fiscal Ana González de Pacce, quien investiga el crimen de Julián, cometido el domingo 2 de agosto, horas después de aquella cervecita.

Por su parte, Victoria Cantero (25) permanece detenida como imputada del "homicidio agravado por el vínculo" de Álvarez Guardia, quien tenía todo arreglado para viajar junto a su novia a Mendoza el fin de semana del 15 de agosto.

Achinelli, Álvarez Guardia y Facundo Cantero, hermano de Victoria , conformaban el fuerte tridente de una amistad que se forjó en el Colegio Normal Sarmiento, y no se separaron más. Durante muchos años, el punto de encuentro era en casa de la familia Cantero. "A Victoria la veíamos todo el tiempo, yo la conozco desde chiquita, imaginate... Lo que pasó no se puede creer, o sí, qué sé yo. Sí creo que se pudo haber evitado" , se lamenta Lucas, que no encuentra consuelo.

Cuando se le pregunta que describa a su amigo Julián, Lucas repregunta qué versión: "¿El de antes de su relación con Victoria, o el novio de Victoria? Son dos personas totalmente distintas. Aquel Julián era un pibe divertido, carismático, risueño, amigazo de sus amigos, jodón, tipazo... El Julián del último tiempo era un pibe triste, apagado, inestable, preocupado y avergonzado . Muchas veces dejó de ver al grupo de amigos por marcas que tenía en su cara por los golpes de Victoria. A veces la careteaba , como cuando dijo que se agarró a piñas en un boliche".

Dibuja una leve sonrisa Lucas, quien recuerda a su amigo contento en el primer mes de su relación con Victoria: "Se lo veía feliz, la llevaba a todos lados, la presentaba, pero duró poco. Ella empezó a celarlo cada vez más por el grupo de amigos que tenía Juli , que para él era muy importante, porque él era así, un tipo apegado a sus amistades. Pero no era mujeriego ni tampoco se tiró ninguna canita al aire. Victoria vio alguna debilidad emocional, cierta dependencia y apuntó ahí , lo empezó a manipular, a volver loco".

Lucas cuenta que Julián estaba hasta las manos, muy enganchado "pero con las reglas de juego de Victoria. Ella se enojaba y él iba detrás, ella lo bloqueaba y él le pedía perdón , ella le hacía un show y él agachaba la cabeza... Hasta que Juli cambió su estrategia, dejó de portarse como un pollerudo y empezó a ignorar las conductas que ella hacía para llamar la atención. Pero psicópata narcisista como es, ella retrucó peor, aplicando un nivel de violencia impensado".

Los cuestionamientos de Victoria empezaron a observarse en salidas y frente a los amigos de Julián: " Ella vivía enojada, lo retaba, le gritaba adelante de todo el mundo pero sin ningún motivo , sólo por el hecho de marcar territorio. Lo empujaba en los boliches si de pronto él hablaba con amigos, y ella disfrutaba con ridiculizarlo y humillarlo. El tema es que la violencia escaló y se tornó insoportable y yo hablé seriamente con él: 'Juli, ¿vale la pena seguir así?'. Él escuchaba pero no daba bola".

Achinelli fue viendo el deterioro físico y emocional de su amigo a medida que la tumultuosa relación avanzaba. "Me contaba Juli lo que ella le hacía, me mandaba fotos con los golpes que le daba, lloraba y se descargaba , por las veces que se había escondido y prefería no decir nada. Victoria le rompió en dos años como cinco teléfonos y te lo digo posta, porque yo también vendo celulares y me los pedía a mí. Hace menos de dos meses, estando en su camioneta, ella le partió una botella en su cabeza , literal. Me mostró la herida en la cabeza", recuerda.

Lucas reconoce que, ante esta situación, estuvo un tiempo distanciado de Julián: "Es que no podía entender cómo se había transformado. Se lo veía apagado, deprimido, estaba vencido y resignado. Yo un día discutí con él, casi que le supliqué para que la dejara de una buena vez, pero no podía, la situación era más fuerte que él, inmanejable. Más que novio, era un rehén... Hasta llegué a hablar con Lorenzo Cantero, el hermano más grande de Victoria, por si desconocían las cosas que hacía esta chica. Le conté lo que venía pasando para que estuviera atento".

Achinelli admite que llegó "a odiar a Victoria por todo lo que hizo con nuestro amigo: Yo lo acompañé a la policía a hacer una denuncia en contra de ella por golpes y por romper su camioneta. Pero quedó en eso, él no se animó a nada, ni siquiera se atrevió a reaccionar, le tenía miedo, y temía que ella le hiciera una falsa denuncia inventada y que perdiera todo lo que tanto le había costado conseguir. Estaba completamente dominado y no tengo dudas que el viaje a Mendoza él no quería hacerlo, pero aceptó viaje para complacerla".

Una luz de esperanza sintió Lucas cuando Julián le dijo: "Ya no puedo vivir así". Y se separó entre diciembre de 2025 y febrero de este año. "No sabés cómo estaba, radiante, había vuelto a vivir . Venía a jugar al fútbol, nos íbamos a hacer algún paseo, jodíamos con el grupo, volvió a ser el Juli de siempre, el pibe alegre, divertido... Pero le duró esos meses, porque volvió a ella, sabiendo que Victoria también lo andaba buscando. Y se volvió a perder", dice.

El domingo 2 de agosto, a Lucas lo llamó, pasadas las siete de la mañana, Noelia, hermana de la víctima. "Lucas se está muriendo" , fue el mensaje que lo sobresaltó, pero lo tomó con pinzas, pensó que se trataba de una exageración. "Pero al ratito me llamó Leticia, la otra hermana y me amplió: 'A Juli lo apuñalaron, está muy grave'. Ahí me levanté rajando y fui hasta el hospital. El propio Facu -el otro amigo- me dijo que había fallecido. No lo podía creer", relata.

Conociendo a su amigo y a Victoria, Achinelli no tiene dudas: "Estoy casi convencido de que ella lo atacó a él o por la espalda, o mientras dormía. En el grupo de amigos coincidimos en que él, después de la pelea, se debe haber quedado dormido en el sillón, que está en la entrada de la casa. Era algo que así con frecuencia, quedarse dormido ahí. Yo estuve en la casa y vi que la zona donde había más sangre era cerca de ese sillón. Para mí él reaccionó e intentó defenderse después del primer cuchillazo".

Este viernes se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Instituto Médico de Ciencias Forenses de Resistencia, a los que accedió Clarín. De acuerdo al informe, se constataron seis heridas punzocortantes . una en la base del cuello, dos en la clavícula derecha, otras dos heridas en los brazos y una en el pulmón derecho.

Lo forenses creen que la puñalada mortal en el cuello fue la que le causó la muerte a través de un shock hipovolémico , mientras que las de los brazos son signos de defensa ante el violento ataque.

A su vez, al expediente también se sumó en las últimas horas el informe de la pericia psiquiátrica realizada a la acusada y que arrojó que la joven comprende la criminalidad de sus actos, por lo que es imputable.

En base a los elementos reunidos hasta el momento, los investigadores judiciales estiman que el 18 de agosto próxima se podría dictar la prisión preventiva de la imputada.

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín