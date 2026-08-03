Débora Pedace, psicóloga: “Hoy vemos chicos de 8 años con problemas que antes eran propios de los adultos”

La salud mental infantil atraviesa un momento que preocupa cada vez más a los especialistas. Sobre este tema habló la psicóloga Débora Pedace al aire de TN , donde advirtió que comenzaron a aparecer en niños problemas que, hasta hace algunos años, eran mucho más frecuentes en personas adultas. “Hoy vemos chicos de 8 años con problemas que antes eran propios de los adultos”, señaló.

Según explicó, uno de los principales motivos de consulta tiene que ver con cuadros de ansiedad , dificultades para dormir , problemas de conducta y trastornos del aprendizaje . Además, remarcó que muchos chicos llegan derivados por las escuelas, que detectan señales de alerta durante las clases o en la convivencia cotidiana.

Para Pedace, el aumento de estos casos no puede analizarse por un único motivo, aunque considera que el uso excesivo de pantallas y los cambios en los hábitos cotidianos tienen un papel importante. “Hay nenes de 8 años con insomnio. Son patologías que antes ocurrían en los adultos y ahora les pasan a chicos cada vez más pequeños”, afirmó.

La psicóloga también sostuvo que en los consultorios se observan cada vez más consultas relacionadas con el lenguaje, el aprendizaje y la capacidad para sostener la atención. En ese sentido, planteó que es necesario revisar el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el desarrollo infantil y acompañar a los chicos con límites claros y espacios de interacción presencial.

Más allá de que cada caso requiere una evaluación profesional, Pedace explicó que existen algunas conductas que pueden justificar una consulta temprana:

La especialista también destacó el papel de las familias en la prevención. Según señaló, la tecnología puede ser una herramienta útil, pero necesita límites y supervisión . Además, remarcó la importancia de que los adultos compartan tiempo de calidad con los chicos, fomenten actividades al aire libre y estén atentos a los cambios en su comportamiento, ya que una detección temprana puede hacer una gran diferencia en su bienestar emocional.

Fuente: TN