Con Milei, los fondos fiduciarios acumularon US$3000 millones de superávit y se usaron para financiar al Tesoro

Durante los primeros dos años de la presidencia de Javier Milei , los fondos fiduciarios que siguen en funcionamiento pleno o remanente recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$ 3000 millones , aunque sólo una parte de lo recaudado se destinó durante 2024 y 2025 a los objetivos que fija la ley. Un porcentaje elevado -y en ciertos casos mayoritario-, se colocó en letras y títulos públicos para sostener el declamado “déficit cero”, según surge de balances contables, planillas presupuestarias e informes de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) que analizó LA NACION .

Los datos oficiales reflejan que el superávit financiero de esos fondos ascendió a 1,86 billones de pesos durante 2024 y a 1,23 billón de pesos durante 2025, cifras que equivalen a 1978 millones y 973 millones de dólares, respectivamente, al tipo de cambio oficial promedio de cada año.

Además, los fideicomisos ejecutaron apenas el 55,8% de lo que recaudaron durante 2024. El año pasado, el 69,5%. Y durante el primer trimestre de este año, el 69,7%. El resto terminó en colocaciones financieras que dispone el Ministerio de Economía.

Colocar la recaudación en plazos fijos en el Banco Nación es “válido”, remarcaron tres expertos en presupuesto público consultados por LA NACION , “en particular en un contexto inflacionario, mientras se tramitan las órdenes de pago para cada fondo fiduciario”, indicó una de ellas, que señaló que la documentación oficial muestra un viraje del Gobierno. ¿Cuál? La recaudación pasó de resguardarse en plazos fijos a letras del Tesoro y títulos públicos durante el último año y medio.

“El Gobierno pisa partidas que tiene que asignar por ley y presenta los recursos no aplicados como superávit, que invierte en títulos públicos. Es decir, financian al Tesoro para otros fines”, destacó.

La orden de la Casa Rosada de colocar un porcentaje variable de la recaudación de esos fideicomisos en letras, títulos y bonos estatales continuará, incluso, durante este año, según planillas presupuestarias consultadas por LA NACION . Alcanzará los $1,33 billones, lo que habilitaría al ministro de Economía, Luis Caputo , a disponer colocaciones por el equivalente a US$ 880 millones adicionales en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos.

Las cifras coinciden con las que relevó el Instituto Consenso Federal . “Contabilizamos que los fondos fiduciarios registraron un superávit de 3003 millones de dólares entre 2024 y 2025, en tanto que proyectamos 956 millones de dólares para 2026”, cifró el director, Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado nacional por el espacio que lideraba Roberto Lavagna. “Esto significa casi 4000 millones de dólares, en tres años”.

En la actualidad, el universo de fideicomisos estatales suma 29 fondos . La mayoría está en proceso de disolución o liquidación, pero siguen recaudando dinero .

Así, sólo durante el primer trimestre de este año, registraron ingresos corrientes por $161.312 millones , gastos corrientes por $54.154 millones y gastos de capital por $55.505 millones, con un superávit financiero de $51.667 millones, según la Oficina Nacional de Presupuesto.

Entre esos fondos en proceso de liquidación se encuentra el “Fondo de Integración Socio Urbana” (FISU) , creado para financiar obras de infraestructura, servicios básicos y mejoramiento de vivienda en los barrios populares.

Milei anunció su disolución en mayo de 2025, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros actores detuvieron mediante una medida cautelar. ¿Conclusión? El Gobierno redujo 94% los desembolsos, lo que paralizó 636 proyectos que perjudican a 193.266 familias, y colocó $204.000 millones en letras del tesoro y bonos, otros $64.000 millones en un fondo común de inversión y $95.600 millones en cuentas corrientes en el Banco Nación, según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete.

La operatoria se repite entre los fondos fiduciarios en plena vigencia, que Milei denostaba como “cajas de la política” durante la campaña presidencial de 2023.

Con siete de ellos se prevé que recauden más de $5,3 billones durante este año y que registren gastos corrientes por casi $3,1 billones, según las planillas presupuestarias.

Son el Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el destinado al consumo residencial de gas, el de Garantías Argentino (FOGAR), el de Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec) y el de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, a los que se suma el de Energías Renovables.

El Estado planificó poner en instrumentos financieros un 40% más de lo que planificó destinar a los fines específicos de cada fondo.

Los números del Sistema de Infraestructura de Transporte ofrecen un ejemplo concreto: se espera que registre $2,15 billones en gastos corrientes y $692.669 millones en gastos de capital. Y proyecta inversiones financieras por $751.481,7 millones, según las planillas oficiales del Presupuesto 2026, lo que equivale al 99,97% del resultado financiero previsto.

En otras palabras, de cada $1000 pesos de excedente, $999 están asignados a colocaciones.

Estas previsiones presupuestarias comenzaron a concretarse, con creces. Durante el primer trimestre de este año, el Sistema de Infraestructura de Transporte ya registró $636.115 millones de ingresos corrientes. Colocó $305.111 millones en inversiones financieras y desarmó posiciones por $107.984 millones, lo que arroja una colocación neta de $197.127 millones: 2,7 veces lo que el fondo destinó a obras en el mismo período.

El fideicomiso para el transporte no es un caso aislado. El Fondo de Infraestructura Hídrica recaudó $399.541 millones entre enero de 2024 y marzo de 2026, pero gastó apenas $99.761 millones en el mismo período, el 25% de los recursos disponibles , según los informes de la ONP que cotejó LA NACION . ¿Qué hizo con el dinero acumulado? Al igual que con el FISU, lo colocó en letras del Tesoro, plazos fijos y depósitos a la vista.

Para este año, en tanto, el Ministerio de Economía proyecta más de lo mismo en el fondo que, por ejemplo, debe solventar obras como las de la cuenca del río Salado , en la provincia de Buenos Aires, cuya ejecución permanece rezagada. Según el Presupuesto 2026, el resultado financiero positivo de $83.175,2 millones , se colocarán casi por completo ($82.703 millones) en inversiones financieras.

Los otros cuatro fideicomisos activos completan el cuadro. El Fondo de Garantías Argentino (Fogar) tiene previsto para 2026 un resultado financiero positivo de $431.486 millones. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina proyecta $47.459 millones; el Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), $842,5 millones; y el Fondo de Energías Renovables (Foder), $2.752 millones. En los cuatro casos, el Presupuesto asigna el 100% del excedente a inversión financiera.

La ejecución real del primer trimestre permite, además, comprobar que varios de esos fondos ya comenzaron a generar resultados positivos. El FOGAR terminó marzo con un resultado financiero de $22.237 millones, el FONPEC con $6.492 millones y el FODER con $9.632 millones.

En dos de esos casos, la ejecución de un solo trimestre ya pulverizó la proyección de todo el año. El Foder tenía previsto un resultado financiero de $2.752 millones para 2026 y en tres meses acumuló 3,5 veces ese monto. El Fonpec proyectaba $842,5 millones y llegó a marzo con 7,7 veces esa cifra. Los excedentes crecen más rápido de lo que el propio Gobierno anticipó cuando redactó el Presupuesto.

En el caso del SisVial, en tanto, LA NACION reveló el domingo pasado que durante los primeros cinco meses de 2026 solo se ejecutó la cuarta parte de lo recaudado para obras y que al 31 de mayo la cartera de inversiones financieras había trepado a más de $1 billón, entre títulos públicos y plazos fijos. Y el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que el Gobierno utiliza recursos del sistema vial para contribuir al objetivo de “lograr el equilibrio fiscal”, pese a que el régimen que creó el fondo establece un destino específico para esos recursos.

Pero el contraste entre las inversiones financieras que dispone el Ministerio de Economía con el estado de la red vial resulta particularmente incómodo. Un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) cruzó 22 accidentes ocurridos durante junio y julio con indicadores oficiales sobre el estado de las calzadas y contabilizó 29 muertos. De los 17 casos para los que existían datos sobre el Índice de Estado (IE), 11 —el 64,7%— ocurrieron en tramos calificados como “malos”.

El relevamiento, cabe aclarar, no permite atribuir de manera directa cada muerte al estado de la ruta: los siniestros son multicausales y también intervienen factores humanos, climáticos, geométricos y de tránsito. Pero sí muestra una concentración significativa de accidentes fatales en corredores que la propia Dirección Nacional de Vialidad (DNV) califica como deteriorados.

En el SisVial, además, LA NACION reveló el lunes pasado un patrón que excede las inversiones financieras. Durante los primeros cinco meses de 2026, $33.786 millones —el 52,7% de todos los pagos por obras registrados por el sistema vial— se desembolsaron durante tres “ventanas legislativas” en que se dirimieron votaciones sensibles para el Gobierno.

La pregunta central, en suma, ya no es sólo cuánto recauda cada fideicomiso ni cuánto ejecuta. Es qué ocurre con el dinero que queda en el medio: cuánto permanece como excedente, cuánto coloca financieramente el Ministerio de Economía, cuánto se transfiere al Tesoro durante las liquidaciones y cuánto llega efectivamente al destino específico que justificó la creación de cada fondo.

Fuente: La Nación