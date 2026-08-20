Cerimedo lloró y pronunció sus primeras palabras tras ser detenido: “Quiero ver a mis hijos”

Fernando Cerimedo , el exasesor de Javier Milei que está preso en Bolivia por el intento de femicidio de su pareja Nadia Beller , habló este jueves por primera vez desde que fue arrestado.

“Quiero ver a mis hijos” , les dijo el consultor derechista a los los medios que lo esperaron en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde lo trasladaron para una audiencia cautelar. Mientras, no paró de llorar , escoltado por uniformados de las fuerzas bolivianas y tapado con una capucha.

Abordado antes de ingresar a un ascensor, la prensa le preguntó a Cerimedo quién está detrás del atentado contra Beller y si la balacera fue orquestada. El consultor se limitó a mover su cabeza hacia ambos lados y sus hombros hacia arriba en señal de no estar al tanto, pero no ahondó.

Cuando lo interrogaron respecto de si citó a Beller al hotel donde fue interceptada por dos personas que le dispararon, lo negó, también corporalmente pero sin pronunciar palabra.

En tanto, se mantuvo inmóvil en relación a cuándo habló por última vez con Beller y a qué le dijo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , al que asesoró hasta antes de ser detenido.

El consultor político rompió en llanto en el momento en que pidió ver a sus hijos y no paró de hacerlo. Evitó replicar si él dejó embarazada a su pareja que -de acuerdo al parte médico de la clínica donde está internada- cursa una gestación de mínimo cuatro semanas.

Sin parar de sollozar, tampoco comentó nada sobre cómo seguirá su carrera o sobre si es inocente. Cuando los periodistas le pidieron que se defendiera, se tomó la cara con las manos y mantuvo el silencio.

Asimismo, intentó manifestar “no” cuando le preguntaron si había amenazado a Beller.

Por último, dijo “no puedo hablar” , a la vez que se abrieron las puertas del ascensor y entró. Atrás suyo lo custodió personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.

Ya dentro del ascensor, Cerimedo se tiró al piso y siguió llorando.

Finalmente la audiencia de hoy tuvo que ser suspendida y reprogramada para mañana, debido a que ni Cerimedo ni los representantes del Ministerio Público llegaron a tiempo a la citación.

En esa instancia se tratará el pedido de la fiscalía para que el consultor quede bajo prisión preventiva durante 180 días, acusado de haber sido el autor intelectual del ataque a balazos a Beller.

Por ahora, Cerimedo se negó a declarar en la Justicia de Bolivia por recomendación de sus abogados. Una de las letradas de su staff, Margarita Arce , buscó instalar que el episodio con Beller fue un “autoatentado” para supuestamente desestabilizar al gobierno de Paz. Esto en base al pasado de la activista como militante del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. “Ella fue masista toda la vida”, sostuvo Arce.

Fuente: La Nación