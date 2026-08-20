Cayó uno de los autores de la violenta entradera a una jubilada en Bahía Blanca: cómo marcaron a la víctima

La investigación por la violenta entradera que sufrió una jubilada de 71 años el miércoles de la semana pasada en su casa de Bahía Blanca sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, a raíz de la detención de Carlos Fabián Sánchez, uno de los sospechosos de haber cometido el robo.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae , el análisis de las cámaras de seguridad permitió a los investigadores de la DDI local identificar a los asaltantes, reconstruir su recorrido y descifrar cómo marcaron a la víctima .

Sánchez, de 32 años, fue detenido este miércoles en un domicilio ubicado sobre la calle Viamonte al 1500, a tan solo una cuadra y media del anexo para el fútbol amateur que posee el Club Olimpo.

Los detectives de la DDI bahiense de la Policía Bonaerense llegaron hasta él a través del seguimiento de cámaras que efectuaron durante las primeras tareas investigativas ordenadas por el fiscal Diego Conti , titular de la UFI N° 11 departamental y quien encabeza la causa para esclarecer el hecho.

Según se observa en el video que encabeza esta nota, Sánchez y su cómplice, que hasta este jueves al mediodía continuaba prófugo, hicieron un trabajo de campo antes de cometer la entradera y lo primero fue marcar la casa de la víctima, ubicada en Córdoba al 300.

Una cámara de seguridad los registró de espaldas mientras caminaban por la vereda de enfrente al domicilio de la jubilada, ambos encapuchados en un intento por evitar que sus rostros fueran filmados.

Horas después, otra cámara de seguridad, instalada en el frente de la casa de un vecino, expuso a los delincuentes al momento de su arribo a la casa de la víctima. Lo hicieron a bordo de una moto de color azul , pero en esta oportunidad cubrieron sus rostros con cascos.

Sánchez y su cómplice irrumpieron en la propiedad y sorprendieron a Elisa , la víctima, cuando ella abrió la puerta para salir al patio. Con pasamontañas y guantes colocados en sus manos para no dejar huellas, maniataron y golpearon a la señora para que entregara sus pertenencias de valor.

Los delincuentes contaron con todo el tiempo necesario para revolver cada rincón de la vivienda, de la cual se fugaron con 12 dólares y 1.000.000 de pesos en efectivo, alianzas, joyas varias y tres armas de fuego que eran propiedad de su marido.

Varias horas más tarde, Sánchez y su cómplice volvieron a ser filmados por la misma cámara de seguridad que había registrado su llegada al domicilio de la víctima. Ya con el botín en sus manos, huyeron por la calle Nicaragua.

Una vez iniciada la investigación, agentes de la DDI bahiense lograron identificar a los sospechosos a partir de tareas de inteligencia criminal, toma de testimonios y el análisis de cámaras privadas y municipales.

Así, el fiscal Conti presentó la solicitud para llevar a cabo dos allanamientos en domicilios apuntos como presuntos lugares de ocultamiento de Sánchez y su cómplice, lo cual fue avalado por el Juzgado de Garantías N° 3 local.

Este miércoles, los agentes se presentaron en una de las propiedades y arrestaron a Sánchez, mientras que en el otro domicilio secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos dos cascos de moto; prendas de vestir utilizadas en otros hechos investigados; tres pares de guantes; pasamontañas; seis teléfonos celulares; 3.199.000 pesos en efectivo y un reloj marca Rolex.

En el marco de la investigaciòn, los detectives lograron determinar que Sánchez y su cómplice ya habían estado involucrados en otras dos entraderas durante este año . El primero de ellos, el pasado 30 de abril, en una causa por robo agravado, mientras que el último 7 de agosto ambos imputados cometieron un robo en uno de los domicilios allanados.

Asimismo, los agentes verificaron que Sánchez había salido de prisión ocho días antes de protagonizar la entradera a la jubilada , tras purgar una condena en la Unidad Penitenciaria 4 de Bahía Blanca, imputado por dos hechos de robo agravado.

El fiscal Conti dispuso la inmediata detención de Sánchez, a quien imputó por robo agravado (modalidad entradera), privación ilegítima de la libertad y lesiones graves .

Fuente: Infobae