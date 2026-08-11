Cayó un “viudo negro” que desvalijó tres mujeres en un departamento de Retiro

La Policía de la Ciudad detuvo a un "viudo negro" de 28 años que había sido denunciado por tres mujeres a quienes desvalijó tras pactar una cita en un departamento del barrio porteño de Retiro .

El robo ocurrió en un edificio ubicado en la calle Suipacha al 900, en la zona del microcentro porteño. De acuerdo al relato de las tres víctimas, habían contactado al hombre a través de una app de citas.

Sin embargo, las cosas no salieron como estaban planeadas. Al llegar al lugar, el hombre amenazó con un arma blanca a las tres mujeres, les robó dinero y objetos de valor y luego se escapó.

Las víctimas hicieron la denuncia ante la policía, que tomó el caso a través de la División Investigación Comunales 1 Norte. Con la recopilación de imágenes de cámaras públicas y privadas, más los datos que aportaron las víctimas, los oficiales avanzaron en la investigación para dar con el sospechoso.

Se trata de Gastón Martín S., quien tenía domicilio en la localidad de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. En las últimas horas lo allanaron y encontraron una campera que, de acuerdo a las damnificadas, el Viudo Negro había utilizado el día del robo.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35, del juez Osvaldo Rappa, ante la Secretaría Nº 120, de Guillermo Martínez Farré.

Fuente: Clarín