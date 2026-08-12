Cadillac, el peor equipo de la Fórmula 1, cambia a su director deportivo

El equipo Cadillac de Fórmula 1 cambió a su director deportivo: reemplazó al empresario Graeme Lowdon por el ingeniero polaco Marcin Budkowsk i. Lowdon había sido el responsable de armar la escudería desde cero, con las contrataciones del mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas . Sin embargo, ninguno de los dos corredores ha sumado puntos en lo que va de la temporada y Cadillac es el único equipo sin unidades en la Copa de Constructores .

Según detalló el equipo en un comunicado, la salida de Lowdon -que para muchos no habría sido de común acuerdo- se debió a la necesidad de fortalecer la escudería y sumar esfuerzos para mejorar el rendimiento en la pista. Budkowski tendrá su primera prueba en el circuito de Zandvoort , cuando la Fórmula 1 regrese a la actividad tras el parate veraniego. Será desde el próximo 21 de agosto.

We are pleased to welcome Marcin Budkowski as Cadillac Formula 1® Team Principal for the remainder of the 2026 season and beyond. Read the full Team Statement via the link in our bio. pic.twitter.com/PZc7SRvkrL

“El nombramiento de Marcin marca otro paso importante en la evolución continua del equipo Cadillac de Fórmula 1. Desde el principio, nuestro objetivo no ha sido simplemente participar en la Fórmula 1, sino construir un equipo de nueva generación capaz de competir en la parte delantera. A medida que entramos en esta nueva era, Marcin aporta una experiencia excepcional en la F1 , conocimientos técnicos y liderazgo estratégico que fortalecerán nuestra organización y nos ayudarán a desarrollar la mentalidad ganadora, las herramientas y los procesos necesarios para el éxito a largo plazo”, dijo el director ejecutivo del equipo, Dan Towriss .

El máximo gerente de la escudería resaltó el trabajo de Lowdon, el director deportivo saliente: “ Estamos agradecidos con Graeme Lowdon por su liderazgo y el papel que desempeñó en la formación del equipo Cadillac de Fórmula 1 desde sus cimientos. Sus contribuciones ayudaron a establecer una base sólida en nuestra fase de construcción; le agradecemos su compromiso y le deseamos lo mejor ”.

El propio Budkowski dio sus primeras palabras como máxima autoridad deportiva del equipo y se ilusionó con el futuro: “El equipo Cadillac de Fórmula 1 tiene una base y una ambición extraordinarias . Esta es una fase de enormes oportunidades para el equipo, definida por un objetivo claro: maximizar el desarrollo del monoplaza dentro del límite presupuestario y poner a funcionar cada área de la organización para competir . Eso significa construir una organización de élite con una mentalidad ganadora: motivada, implacable ante los reveses, obsesionada con los detalles y los procesos, y capaz de ejecutar con precisión el día de la carrera ”, dijo el ingeniero polaco.

Y añadió: “ Mi enfoque estará en alinear a nuestro personal , las herramientas y el flujo de información para que las decisiones correctas se tomen rápidamente y el rendimiento del monoplaza mejore cada vez que salgamos a competir. Es un privilegio liderar los esfuerzos en pista del equipo Cadillac de Fórmula 1, comenzando en Zandvoort el próximo fin de semana”. Budkowski lleva al equipo Cadillac toda su experiencia en Prost, Ferrari, McLaren, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Renault/Alpine.

Las vacaciones de verano de la Fórmula 1 son fértiles en rumores sobre el mercado de pases de los pilotos. En este sentido, las especulaciones hablaban de un eventual pase del mexicano Sergio “Checo” Pérez a Williams . Una de las primeras respuestas que debió brindar Budkowski como director deportivo del equipo Cadillac fue sobre el futuro del corredor azteca. Y negó que Pérez puede emigrar hacia la escudería con sede en Woking (Inglaterra).

“ Checo ha sido un activo para el equipo y también lo han sido ambos pilotos, para ser honestos, porque se ha hablado mucho de tener a dos pilotos muy experimentados, pero creo que es crucial en un equipo joven como este aportar esa experiencia y esa estabilidad . Si tenés a un piloto aprendiendo y a todo el equipo aprendiendo al mismo tiempo, son demasiadas variables. Así que creo que es importante tener a bordo a un piloto como Checo ”, afirmó Budkowski, citado por Motorsport.com .

Luego, el nuevo director de Cadillac se deshizo en elogios para Pérez: “Por lo que sé (...) no solo ha estado conduciendo excepcionalmente bien, sino que ha estado presionando al equipo muy, muy fuerte en segundo plano . Eso es de esperarse de un piloto como él, que ha estado en Red Bull durante años y con los mejores. Creo que ese es el tipo de mentalidad que queremos y ese es también el tipo de mentalidad que yo aportaré. Así que estoy seguro de que estaremos completamente alineados en la mentalidad y en el impulso”.

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Fuente: La Nación