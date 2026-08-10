Buscan una familia para adoptar a una nena correntina de 9 años

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El Poder Judicial de Corrientes lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar una familia dispuesta a adoptar a una niña de 9 años. El objetivo es garantizarle el derecho a crecer en un entorno de amor, contención y estabilidad, luego de que se agotaran las posibilidades de cuidado por parte de familiares y referentes afectivos.

La convocatoria fue realizada por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 6 de la capital correntina, a cargo de la jueza Pierina Itatí de los Ángeles Ramírez, con la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

La niña se encuentra institucionalizada desde 2022 y en septiembre de 2024 fue declarada en situación de adoptabilidad, luego de agotarse todas las instancias de búsqueda de familiares o personas cercanas que pudieran asumir su cuidado.

La convocatoria está dirigida a personas, parejas o familias de cualquier lugar del país que estén dispuestas a ofrecerle un hogar estable y afectuoso, acompañándola en su crecimiento y desarrollo.

Una niña con entusiasmo por aprender

Según la descripción realizada por el Poder Judicial, la niña es activa, participativa y tiene una gran predisposición para afrontar nuevos desafíos. Asiste a la escuela y se destaca por su rapidez y precisión al realizar las tareas, además de mostrar especial entusiasmo por proyectos como la Feria de Ciencias.

También disfruta de las actividades deportivas y recreativas. Practica básquet y patín con compromiso y perseverancia.

Quienes la acompañan destacan que es afectuosa y colaborativa, y que logra establecer con facilidad vínculos positivos tanto con otros niños como con los adultos que están a cargo de su cuidado.

Qué familia necesita

La niña necesita una familia que pueda brindarle estabilidad emocional, paciencia, afecto y pautas claras, además de acompañarla en su trayectoria escolar y en diferentes situaciones de frustración.

También deberá ayudarla a fortalecer su autonomía y confianza, mediante el acompañamiento cotidiano y un entorno protector.

Los futuros adoptantes deberán garantizar además la continuidad de los tratamientos de salud que actualmente realiza, entre ellos el seguimiento psicológico quincenal, los controles psiquiátricos periódicos y el tratamiento farmacológico indicado por los profesionales.

El Poder Judicial remarcó también la importancia de que la familia cuente con una red de apoyo sólida y la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de la niña.

Cómo postularse

Las personas, parejas o familias interesadas deberán completar el Formulario de Convocatorias Públicas y enviarlo al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 6 al correo jfamilianya6-capital@juscorrientes.gov.ar.

También pueden presentarse personalmente en Carlos Pellegrini 962, de lunes a viernes de 7 a 13, o comunicarse al 3794-723966 y 3794-104339.

Otra opción es solicitar información en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), ubicado en Carlos Pellegrini 917, Entrepiso. También se puede escribir a registroadopcion@juscorrientes.gov.ar o llamar al 0379-4104298, de lunes a viernes de 7 a 13.

El formulario de inscripción se encuentra disponible en el sitio web oficial del Poder Judicial de Corrientes: