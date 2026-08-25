Buscan una familia para adoptar a un niño de 12 años en cualquier punto del país

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El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá, junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUA Ctes), lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar una familia que pueda adoptar a un niño de 12 años.

El llamado está dirigido a personas o familias de cualquier punto de la Argentina que estén dispuestas a brindarle un hogar, afecto, contención emocional y estabilidad.

Según detalló el Poder Judicial, el niño asiste desde 2025 a un Centro de Educación Especial y a un centro terapéutico. Además, entrena fútbol en el club Tiro Federal y disfruta especialmente de las actividades y salidas al aire libre.

Los cuidadores señalaron que se trata de un niño con una marcada sensibilidad, por lo que necesita adultos disponibles y pacientes que puedan acompañarlo y ayudarlo a reconocer y canalizar sus emociones.

El propio niño manifestó expresamente su deseo de conocer una familia de cualquier provincia del país para incorporarse de manera individual a un hogar.

Las personas o familias interesadas pueden iniciar el proceso de vinculación a través de los canales oficiales establecidos por el Juzgado de Curuzú Cuatiá y el RUA Ctes.

Para postularse, se debe descargar y completar el formulario de adopción disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes. Luego puede enviarse al correo del Juzgado de Curuzú Cuatiá: jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar.

También se puede consultar al Juzgado a los teléfonos 03774-423927 o 03774-15639934, de lunes a viernes de 7 a 13.

Otra vía de contacto es el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes, a través del correo registroadopcion@juscorrientes.gov.ar, el teléfono 03794-4104298 o de manera presencial en Carlos Pellegrini 917, entrepiso, en la ciudad de Corrientes.