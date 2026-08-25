Milei descargó durante 8 horas una nueva catarata de insultos y agresiones contra el periodismo

El presidente Javier Milei dedicó las últimas 8 horas de su actividad en redes sociales a atacar directamente al periodismo, con epítetos como “mierdas humanas” para la prensa y celebraciones de “masterclass” hacia aquellas publicaciones que servían para sus fines.

Después de los cruces por las versiones sobre su estado de salud que circularon la semana pasada , el mandatario reflotó su embate contra los medios y apoyó el pedido del ministro de Economía, Luis Caputo , para sancionar a los periodistas que publiquen información “sin sustento” .

El nuevo arrebato de Milei contra el periodismo empezó alrededor de las 10.30 de este martes, cuando citó un tuit de Caputo en el que el funcionario cuestionaba una nota de LA NACION sobre el ataque del Presidente a la prensa a partir de que en la semana última se habían registrado más de 300 mensajes con insultos, acusaciones sin pruebas y llamados al odio .

“Exponiendo a las mierdas mentirosas con micrófono” , expresó el mandatario, después de que el titular del Palacio de Hacienda afirmara que lo que en verdad se advierte es un supuesto “ataque del periodismo” al Gobierno .

Con esos mismos términos Milei apoyó directamente, en otro tuit, la propuesta de Caputo de sancionar a los periodistas. El ministro de Economía había considerado que “no es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias” .

A la publicación de otro usuario, que había planteado que “hay que estar convencido para ser agredido y no ceder con la pauta”, Milei respondió, en cambio, con su habitual “Masterclass”.

Luego, ante la mención en X de una nota del diario Clarín que hablaba de una supuesta discusión con el autor liberal Federico Domínguez , de la Fundación Faro, Milei arremetió: “Mierdas humanas mentirosas. Mierdas humanas, después lloran malas formas... Mierdas, podrían empezar por no mentir, soretes…”.

Y posteriormente, al hacerse eco de otro posteo en torno a la discusión por el nivel de endeudamiento de la población , el Presidente publicó: “Las mierdas humanas que se disfrazan de periodistas pedirán perdón por haber mentido y operado tanto con el tema morosidad... Veremos si están moldeados de barro o de mierda... Principio de Revelación a la carga... CIAO!”.

En otro posteo, en este caso sobre un título de Clarín referido a la reducción impositiva y mencionado en el canal oficialista Carajo , el Presidente sostuvo que “hay que ser muy mierda para tomar a la baja de impuestos como algo malo… Periodistas argentinos (96,7%)... CIAO...!!!”.

En el siguiente tuit el jefe de Estado tampoco escatimó en insultos. “Desenmascarado mierdas” , escribió al citar la publicación de un usuario libertario que hacía referencia a que los medios “inventan que Milei está enfermo, crean teorías sobre su salud; desde antes de asumir como presidente, él y su entorno no paran de recibir operaciones por parte del periodismo”.

“Masterclass”, firmó Milei al citar un tuit de otro usuario anónimo que achacaba faltas morales a otros presidentes de la historia argentina y las contraponía con los “modos” del mandatario libertario.

También celebró otra publicación del streamer Fran Casaretto que rezaba: “Yo también odiaría al periodismo si inventaran cosas sobre mí. Yo también odiaría al periodismo si me criticaran los 365 días del año. Yo también putearía al periodismo si se dedicaran a inventar conflictos dentro de mi gabinete. Y yo también le dedicaría unas palabras a quienes quieren sacarme del sillón de Rivadavia simplemente porque no coincido ideológicamente con ellos”.

También hubo otras publicaciones contra distintos medios -entre ellos LA NACION -, a los que calificó de “amontonamiento de mierda” . “Todos desesperados por la pauta… Todos juntos en defensa del statu-quo que hundió al país”, completó.

Para ese entonces habían pasado 8 horas seguidas de una catara de insultos a periodistas y celebraciones de “masterclass” para todo lo que fueran críticas al rol de los medios de comunicación no alineados con el Gobierno.

Fuente: La Nación