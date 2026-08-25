Ante el “retiro táctico” de las Fuerzas del Cielo, Oría gana protagonismo en la comunicación del Gobierno

Su inconfundible presencia, cámara en mano, anticipa desde hace años la llegada de Javier Milei a cada acto y evento del que el Presidente decide participar, en cualquier lugar del país y también en la mayor parte de sus giras internacionales.

En momentos de evidente repliegue táctico de la tropa “celestial” que responde al asesor presidencia Santiago Caputo , la figura del cineasta Santiago Oría gana espacio e influencia de la mano de la poderosa Karina Milei y, junto a otros funcionarios, se encarga por vías alternativas de la comunicación de la gestión de Gobierno y de difundir sin críticas a la vista las “ideas del Presidente”.

“No existe otro líder mundial que tenga tanta cercanía e interacción con la gente ”, dijo Oría en noviembre de 2024, cuando anunció la presentación de una serie de seis capítulos sobre la vida del Presidente, que nunca llegó a concretarse y ver la luz más allá del primer capítulo. El vínculo con Karina Milei, a la que considera la “madraza del movimiento” , es igual de fuerte, a diferencia de la relación siempre tirante de la secretaria general de la Presidencia con el asesor Caputo, que ayer, cumpliendo “un encargo del Presidente”, no participó de la reunión de gabinete.

En las últimas semanas, Oría creció en visibilidad, con renovados ataques directos en sus redes sociales a periodistas, economistas y opositores con ideas diferentes a las del Gobierno, muchas de ellas reposteadas por el Presidente.

“27 meses de crecimiento consecutivo. Los únicos peleados con la realidad son los periodistas” , escribió Oría, acompañando planillas y datos de la economía. “Las pelotas de acero” , se entusiasmó, con lenguaje mileista, acompañando un artículo sobre la reunión de Gabinete que marcó el regreso del Presidente a la Casa Rosada después de 24 días. Con el mismo léxico, alejado de la formalidad, eligió días atrás tildar de “demagoga” e “hija de puta” a la vicepresidenta Victoria Villarruel , que expresó su preocupación por el alza del desempleo.

ESTO es lo que NO te muestran los medios. pic.twitter.com/Z91L7mSYIP

Su protagonismo coincide con el llamado a barajar y dar de nuevo de las huestes celestiales, algo apagadas de manera progresiva luego de las elecciones legislativas del año pasado, y el escándalo que sacude desde hace días al consultor Fernando Cerimedo , detenido en Bolivia y de vínculo estrecho con ese sector, al menos hasta los primeros meses de la gestión libertaria.

Más allá de su función de registrar cada uno de los pasos del Presidente, el Director de Realización Audiovisual de Presidencia también abarca buena parte de la comunicación digital del Gobierno, aunque compartida con otros actores, como el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández , y el propio Caputo, encargado entre otras tareas del discurso de Milei en el homenaje a San Martín, el pasado lunes 17, y del “ coacheo ” del portavoz Adrián Ravier , antes de sus conferencias de prensa.

“Entiendo que sí”, dijo hoy el vocero presidencial durante la conferencia de prensa cuando lo consultaron por eventuales nuevas tareas de Oría en la comunicación vía redes sociales, algo que otros funcionarios desmienten. “ Santiago Caputo es una figura clave de este gobierno, una persona fundamental, al igual que Oría, yo, Fernández, cumple un rol importante”, matizó el portavoz, exdirector de la Fundación Faro, cercana a las Fuerzas del Cielo.

El matiz no alcanzó y, por la tarde, Ravier tuvo que desdecirse: “Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del gobierno nacional, hago una importante aclaración: no hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas ”, escribió en la red X.

“Gracias Adrian por aclarar que los roles de cada uno de los encargados en las distintas facetas de la comunicación de gobierno siguen de la misma manera”, retrucó Oría.

Desde el Gobierno, aunque ya habían reafirmado que “en los últimos días no cambió nada” en la comunicación oficial, sostienen que Oría maneja un “esquema digital de cuentas”, que serían unos 70, desde las que salen los furibundos ataques a opositores y loas al Gobierno, expresiones de la batalla cultural, de la que el cineasta y realizador es soldado fiel.

“No hay algo así como una nueva estructural comunicacional, cada uno cumple un rol”, expresó uno de los dirigentes que conversa a diario con Oría. En ese grupo –informal y sin un chat específico, aclaran- están también Iñaki Gutiérrez , encargado del armado territorial libertario en las provincias, y Sharif Menem , funcionario de la Cámara de Diputados bajo la órbita del presidente de la Cámara, Martín Menem , y responsable de la juventud libertaria, entre otras tareas.

“Hoy la militancia se hace por las redes, por eso trabajamos ahí”, contestan desde una oficina que Oría suele frecuentar. En paralelo con sus tareas de funcionario, Oría presentó hace tres semanas tres publicaciones de propaganda libertaria en el denominado Círculo de Pensamiento Liberal (CPL) , fundado por él mismo.

“Lo está reconociendo el mundo. Es una cosa impresionante. Hay que remontarse hasta Roca para encontrar un Gobierno que esté a la altura de este” , elogió Oría. Y detalló las tres publicaciones, en forma de cuadernillo. El primero se denomina “Manual de Logros: Dos años que cambiaron la Argentina” , donde repasa la gestión mileista. El segundo, “Memoria de las décadas perdidas: Un racconto de la tragedia kirchnerista ”. Y el tercero, “Periodismo y República en la era Milei ”, que “analiza los criterios para diferenciar el periodismo profesional del diseño de operaciones de prensa, evaluando los nuevos esquemas de financiamiento privado y la responsabilidad informativa”, según reza el sitio Contra Relato, donde también llegaría la influencia del cineasta oficialista.

¿Oría desplaza a Caputo? Desde las Fuerzas del Cielo oscilan entre la negativa y el silencio. “Desde que se conocen, Milei y Santiago no se pelearon un solo día”, asegura una voz cercana al consejero presidencial, sin opinar sobre el crecimiento de Oría.

Fuente: La Nación