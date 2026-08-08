Buscan a un falso médico que estafó a pacientes enfermos y les cobró por estudios urgentes que nunca realizó

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires busca por estas horas a Pablo Emanuel Thomas Llanes , un hombre tucumano de 39 años, acusado de llevar adelante una cruel modalidad de estafa : se hace pasar por médico para engañar a pacientes con enfermedades graves y cobrarles por estudios urgentes que nunca realizaba. Su cómplice, Hernán Exequiel Almeida -titular de la billetera virtual a la que se hacían los depósitos- fue detenido.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la investigación se originó cuando un hombre, identificado con las iniciales C.A.E.B., denunció que el 8 de julio pasado le comentó a M.G. , compañera de trabajo y enfermera de profesión, que necesitaba realizarle una resonancia magnética urgente con contraste a su cuñado E.L. , un paciente diagnosticado con un tumor óseo, y que si sabía de alguien que pudiera realizar dicho examen.

Al ver el mensaje, la mujer le dijo que justamente su hijo había conocido poco tiempo antes a un supuesto neurocirujano llamado “ Dr. Lucas Miciones ”, durante una campaña solidaria con el grupo musical de cumbia “Kaluqueña” para reunir fondos para una operación a un menor de edad. Sin dudarlo, la compañera se mostró dispuesta a ayudarlo e intervenir con el profesional para conseguir el estudio.

Casi de inmediato, la mujer inició un intercambio de mensajes vía WhatsApp con un hombre que se presentó como el “ Dr. Lucas Miciones, jefe de Servicio de Neurocirugía en el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández ”, del barrio porteño de Palermo.

El supuesto médico le ofreció gestionar el estudio, pero con la salvedad de que el hospital carecía del insumo de contraste y que debía obtenerse en el laboratorio de nombre Biomédica, con un costo de $110.000 . M.G. realizó la transferencia a través de la aplicación Mercado Pago a una cuenta correspondiente a Almeida .

Posteriormente, el presunto médico volvió a comunicarse para requerir un segundo pago de $30.000 por el envío de insumos, que también fue transferido a la misma cuenta. Ya con el dinero transferido, pactaron un encuentro con el profesional.

Según el relato de la víctima, C.A.E.B. y su cuñado se presentaron el 10 de julio a las 22:30 en el Hospital Fernández, donde se enteraron de que no existía ningún profesional con el nombre de “Lucas Miciones”. Sorprendidos, intentaron retomar el contacto, pero recibieron como respuesta un mensaje automático indicando que el número no estaba disponible. Además, notaron que habían sido bloqueados en WhatsApp.

Tras hacer la denuncia, la investigación recayó en la UFI Nº2 de Ituzaingó , bajo la dirección de la fiscal María Alejandra Bonini , y el Juzgado de Garantías N°6 , a cargo interinamente de la jueza Cecilia Drago . El primero en declarar fue el hijo de la enfermera, quien relató cómo conoció al falso cirujano.

“Yo soy seguidor de una banda de música que se llama “La orquesta Kaluqueña”. Ellos cada tanto publican en sus redes necesidades de algunos de sus seguidores para hacer colectas o pedir ayuda, esto es habitual. El día 1 de julio la banda tocó en vivo, en un streaming que se hizo en Merlo. Yo estuve allí y siendo aproximadamente las 21 horas, se hizo presente en el lugar un masculino robusto, obeso, pelado, bastante alto. Él estaba por ahí dando vueltas y en un momento entablamos una conversación, bastante esporádica", comenzó con su relato.

El testigo contó que el acusado se presentó como “Lucas”, neurocirujano del Hospital Posadas. Durante la charla, ofreció su ayuda a personas necesitadas de atención médica y dejó su contacto. Días después, su madre —también personal de salud— le comentó que un compañero suyo requería un estudio de imágenes, por lo que el contacto fue derivado a la víctima.

“Yo le dije a Lucas que mi madre necesitaba ayuda. Él me pidió que mi mamá le mande mensajes. Bueno mi mamá habló con él, el día 10 de julio, también se presentó como Lucas, y le consiguió un supuesto turno en el Hospital Fernández para el día 14 de julio y les dijo que todo eso salía $100.000, y también les pidió $ 30.000 más para el envío de algo. Luego de eso no contestó más, ellos se comunicaron con el Hospital y todo lo que les prometió era mentira y nadie lo conocía”, continuó.

El testigo le relató a la Justicia que, tras el engaño, buscó antecedentes del supuesto médico en redes sociales y halló varios casos similares. Entre ellos, identificó el testimonio de una víctima en Catamarca que, por medio de la misma modalidad, había entregado $450.000 a cambio de una gestión para atención en el Hospital Garrahan y una supuesta entrevista médica en Estados Unidos, que nunca se concretó.

El caso de Catamarca se dio a conocer en enero pasado a través de Instagram. En el video, que hace parte de esta nota, se observa cómo el estafador, a quien ya identificaron desde ese momento como Pablo Emanuel Thomas Llanes, engañó a la mujer para sacarle el dinero.

“El lunes sacamos los pasajes o bien el domingo. Necesito que me pases los datos, quién te va a acompañar, y de la nena también, así ya te saca los pasajes Pablo”, le dijo el hombre a la mujer, según el video.

“Me dijo que mañana necesitaba hacerse una tomografía y una resonancia en el San Juan, en Catamarca. Necesitaba un líquido que necesitan para que salga bien la tomografía y la resonancia. Me dice que necesitaban comprar ese líquido que salía de doscientos sesenta mil. Me dice que si le podía transferir. Le hice la transferencia”, relató la víctima.

Después le pidió más dinero para hacer las visas y la mujer sin dudarlo hizo otra transferencia. Incluso le pidió más dinero para pagar por el equipaje que llevarían a Estados Unidos. La víctima volvió a darle más dinero. Era todo una mentira.

“Un estafador porque recién cuando lo empecé a llamar le mandaba mensajes y no se le enviaban los mensajes. Me comuniqué con el San Juan en Catamarca. Me dijeron que ellos no tienen registrado a ninguna niña que se haga una tomografía y una resonancia y tampoco tienen registrados para extracciones de sangre a tales personas. Me duele bastante todo esto. Fue plata que fue donada de gente”, lamentó otra víctima .

El testigo que declaró el mes pasado ante la fiscal Bonini reveló además que localizó una nota periodística que mostraba al acusado esposado, coincidiendo su fisonomía con la persona que había conocido en la el concierto solidario de la banda Kalukeña.

La nota a la que hizo referencia el hijo de la enfermera es un artículo publicado en 2023 en el diario Infocañuelas , donde se detalló que Thomas Llanes, estafó a una familia de Cañuelas haciéndose pasar por neurocirujano. El mismo modus operandi. Las víctimas le pagaron más de 50 mil pesos de ese momento como gastos de una operación que se iba a realizar el 26 de agosto .

De acuerdo con esa nota, registra varios antecedentes por hechos similares en distintas provincias del país. En ese oportunidad, la paciente padecía una neuralgia del trigémino (una afección nerviosa que provoca dolores crónicos similares a descargas eléctricas en un lado de la cara). El estafador se hizo pasar como neurocirujano en el Hospital Ramos Mejía de CABA y en el Cuenca de Cañuelas.

La promesa era hacerse el tratamiento justamente en el sanatorio de Cañuelas. Si bien el estudio era gratuito, les pidió que le transfirieran $45.000 para comprar un líquido de contraste . Posteriormente se comunicó otra persona que se hizo pasar por otro profesional, quien pidió otros 9 mil pesos para un inmovilizador de mandíbula que la paciente tenía que usar luego de la cirugía. El final fue el mismo.

Según ese artículo, en 2011 se hizo pasar por Pablo Daniel Cantero , ex volante de San Martín de Tucumán, y utilizando una falsa cuenta de Facebook intentó estafar a la ex presidenta del club.

En 2018 estafó a una mujer de Catamarca simulando ser manager del cantante Ulises Bueno . A cambio de dinero y otros efectos personales prometió que traería al hermano de Rodrigo a conocer a su hijo discapacitado.

El diario El Liberal de Santiago del Estero publicó que un falso médico, usando el alias Julián Lenci, había estafado a varias familias de la localidad santiagueña de Suncho Corral .

Fue detenido por primera vez en Chaco cuando viajaba hacia Tucumán en un micro de larga distancia. Además de la policía de Santiago del Estero, lo buscaba la justicia de Misiones por una estafa cometida contra un hombre al que le prometió una operación neurológica en Buenos Aires a cambio de $ 9 mil.

Lo cierto es que después fue nuevamente liberado y continuó con su estrategia para el engaño.

Con los datos aportados por el hijo de la enfermera M.G hace unas semanas, la investigación determinó que el responsable de la maniobra era Pablo Emanuel Thomas Llanes .

Las víctimas aportaron capturas de las transferencias y fotografías del acusado. La fiscalía recopiló informes de empresas telefónicas que confirmaron que los números utilizados eran líneas prepagas, registradas a nombre de terceros ajenos a los hechos, utilizadas solamente durante las comunicaciones con las víctimas.

Esto permitió inferir que los chips eran adquiridos con el único fin de cometer los ilícitos y dificultar su rastreo, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Con los elementos reunidos, la fiscalía imputó a Hernán Exequiel Almeida como partícipe necesario del delito de estafa y a Pablo Emanuel Thomas Llanes como autor.

La solicitud de detención fue concedida por la jueza de garantías interviniente.

Esta semana, personal de la DDI Subdelegación Ituzaingó ejecutó la orden de captura en la sede de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Fernando, donde Almeida se desempeñaba como trabajador.

Tras ser notificado de la formación de la causa, se procedió a su detención y al secuestro de su teléfono móvil. También se individualizó su domicilio y se constató que residía de forma transitoria en una pensión. Almeida fue trasladado ante la fiscalía para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

En paralelo, Thomas Llanes permanece con pedido de captura vigente. La fiscalía solicitó a quien pueda, aporte información relevante sobre su paradero. Por ahora, la única denuncia que se registra es la que se investiga en la UFI de Ituzaingó. Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio señalaron que con una simple búsqueda en Internet es fácil observar otros casos.

Fuente: Infobae