Buscan a un argentino de 69 años que está desaparecido en Colombia tras los terremotos

Carlos Luis Cáceres , un hombre de 69 años y oriundo del departamento de Rivadavia, San Juan, está desaparecido luego de los terremotos que azotaron a Colombia . El ciudadano argentino está radicado desde hace cinco años en el municipio de Dosquebradas, en Pereira, una de las zonas más dañadas por el sismo de magnitud 7,4.

Carla , una de las hijas de Cáceres, manifestó que las líneas telefónicas colombianas permanecen completamente colapsadas e imposibilitadas de entablar cualquier tipo de conexión y reclamó ayuda para intentar dar con el paradero de su padre.

Según informó el medio local Tiempo de San Juan , el principal temor de la familia de Cáceres radica en que se trata de un hombre mayor , y que ante un eventual derrumbe o situación de emergencia, no recuerde los números de contacto para comunicarse con sus allegados.

Cáceres despuntó su periplo internacional en España, donde dio sus primeros pasos en busca de un futuro mejor. De allí volvió a Latinoamérica y se radicó en Colombia. De acuerdo con el testimonio de su hija, el hombre tenía planificado regresar a la Argentina en el corto plazo, a su provincia natal, para reencontrarse con sus seres queridos.

“ Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar . Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, fue otro de los testimonios de Carla, a partir de la reconstrucción del medio sanjuanino.

En otro orden, la familia de Cáceres reveló que el último contacto que mantuvo fue durante el sábado y que, al momento de su desaparición, vestía una remera celeste y blanca de Argentina, y lentes de sol.

Un fortísimo sismo sacudió este lunes una amplia región de Colombia, que abarca los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, y fue sentido en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales debieron evacuar preventivamente sus hogares tras la activación de alarmas. El flamante presidente Abelardo de la Espriella viajó a la zona afectada y las autoridades confirmaron la muerte de al menos 164 personas y cientos de heridos de gravedad.

Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de más de 50 edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.

En su primer discurso público tras la reunión del Comando Unificado de Emergencias, De la Espriella elevó a 111 la cifra de fallecidos en todo el país y reportó el derrumbe de 60 edificios con personas atrapadas entre los escombros. Además indicó que más de 1575 viviendas se vieron afectadas y que 18 centros de salud resultaron averiados. Más tarde, el número de fatalidades trepó hasta 164, con más de 800 heridos.

Frente a este escenario, el gobierno de Colombia declaró una emergencia nacional en todo el territorio , lo que le permite, entre otras acciones, trasladar recursos para destinar a los territorios ‌más afectados.

Grupos de búsqueda y rescate fueron activados y serán enviados para atender la emergencia, dijo por su parte el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en un video.

A partir de esta situación crítica, el canciller Pablo Quirno utilizó sus redes sociales para manifestar su solidaridad con el pueblo colombiano. “Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria ”, comunicó.

Por otro lado, compartió los datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia:

Fuente: La Nación