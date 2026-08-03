Buscan desesperadamente a una mujer de 43 años desaparecida desde abril

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La Fiscalía de Instrucción del 1° Turno de Cosquín pidió colaboración para dar con el paradero de María Itatí Enrique, una mujer de 43 años que no aparece desde el 9 de abril de 2026.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, María Itatí es conocida con el apodo de “La Chaqueña”. Fue vista por última vez en inmediaciones de calle Cassafousth al 447, en barrio La Toma de la ciudad de Cosquín.

La mujer es de tez trigueña, tiene cabello negro, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura física delgada y posee tatuajes visibles en ambos brazos.

Toda información sobre su paradero puede ser comunicada al teléfono 03541-1556740 o aportada en la Unidad Judicial de Cosquín, ubicada en calle Tucumán al 296. También se puede dar aviso en cualquier sede judicial o policial.



