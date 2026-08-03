Revelaron los macabros detalles de la autopsia de la joven asesinada tras ir a una falsa entrevista laboral

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La conmoción en Mar del Plata no deja de crecer tras el asesinato de Juana Mailén Antonich. En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la joven, que revelaron nuevos detalles sobre el brutal femicidio.

Según el informe preliminar que recibió la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, la causa de la muerte fue un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave. La lesión fatal fue una puñalada en el cuello, que le provocó importante pérdida de sangre.

Además, los peritos detectaron múltiples golpes en el rostro y lesiones en los brazos compatibles con intentos de defensa, lo que indicaría que la joven intentó resistirse al ataque antes de ser asesinada.

Desde el ámbito judicial señalaron que, si bien el cuerpo presentaba varias heridas cortantes, la que provocó la muerte fue la ubicada en la zona del cuello.

Respecto de una posible agresión sexual, la autopsia no encontró, en una primera evaluación, lesiones compatibles con ese delito. Sin embargo, los investigadores ordenaron estudios complementarios para confirmar o descartar esa hipótesis con mayor precisión.

Qué se sabe de la investigación por el femicidio en Mar del Plata





El caso comenzó cuando Mailén Antonich, mamá de dos niñas de 1 y 6 años, asistió a una supuesta entrevista laboral en un balneario ubicado en la zona sur de Mar del Plata. Desde ese momento, la joven dejó de responder y su familia inició una búsqueda para encontrarla.

Según contó su tío Luis, el cuerpo fue hallado a pocos metros del lugar donde había sido convocada, durante un operativo de rastrillaje realizado por un efectivo policial y familiares de la víctima.

La familia de Mailén cuestionó el accionar inicial de la Policía y aseguró que hubo demoras para tomar la denuncia y comenzar la búsqueda. Ante esa situación, sus allegados decidieron salir a buscarla por sus propios medios durante la tarde, luego de que la joven enviara una última foto desde la playa donde supuestamente debía presentarse.

Hasta el momento, los investigadores no lograron establecer con exactitud el horario en el que ocurrió el crimen. La causa continúa en etapa de investigación y se llevan adelante distintas pericias para reconstruir las últimas horas de la víctima.

Dos serenos detenidos por el crimen de la joven y el detalle que los compromete

En el marco de la investigación, dos hombres permanecen detenidos mientras avanzan las distintas medidas judiciales. El fiscal Carlos Russo informó que, durante el rastrillaje, familiares de Mailén y efectivos de la Comisaría Quinta observaron a dos personas quemando elementos en las inmediaciones del lugar donde luego fue hallado el cuerpo.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27. Ambos realizaban tareas de vigilancia en el predio y quedaron bajo investigación para determinar su posible participación en el crimen.

Los dos detenidos fueron sometidos a una revisión médica por orden del fiscal Russo. Durante el procedimiento se detectaron lesiones compatibles con un intento de defensa por parte de la víctima, un detalle que complica la situación procesal de ambos sospechosos.

Además, sus prendas fueron secuestradas para ser sometidas a peritajes y determinar si contienen elementos que puedan aportar pruebas clave para la causa.

La detención ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en la zona de los balnearios Cero y Waikiki. Cuando la Policía llegó al lugar, encontraron a los dos hombres intentando escapar y lograron interceptarlos luego de que se ocultaran entre los árboles.