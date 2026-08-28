Brutal agresión en un boliche: Un patovica golpeó a un adolescente y le fracturó la mandíbula

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Un empleado de seguridad de un boliche de Córdoba fue detenido luego de ser acusado de agredir a un adolescente de 17 años durante un episodio ocurrido en la madrugada del domingo. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El hecho ocurrió en el boliche Río, ubicado sobre avenida del Piamonte al 1099, en la capital cordobesa. Según relató Facundo, la víctima, todo comenzó alrededor de las 4 de la madrugada con una discusión entre su grupo de amigos y otros jóvenes por el presunto robo de un celular.

El adolescente contó que junto a su primo intentaron separar a los involucrados y que luego se alejaron del conflicto. Sin embargo, cuando la pelea ya había terminado, el patovica se habría acercado directamente hacia ellos y comenzó a golpearlos.

“Me fracturó la mandíbula de los dos lados”, relató Facundo. Según su versión, el empleado de seguridad primero habría golpeado a uno de sus amigos con un codazo, provocando que se desvaneciera, y luego habría atacado al primo del adolescente antes de golpearlo a él.

Tras ser atendido, se confirmó que el joven sufrió fracturas en ambos lados de la mandíbula. Por ese motivo, sus abogados solicitaron que la causa, inicialmente caratulada como “lesiones”, sea recaratulada como “lesiones graves”.

El sospechoso fue detenido durante las primeras horas del jueves y quedó a disposición de la Justicia. Los abogados Diego Bustos y José Roque también señalaron que el hombre tendría antecedentes y que contaría con conocimientos de boxeo y artes marciales.

El padre del adolescente pidió que el caso sea investigado y cuestionó que una persona acusada de una agresión de estas características pueda continuar trabajando como personal de seguridad.