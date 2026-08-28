Con Bartolito, los chicos descubren las estaciones en una nueva colección de libros

¿Cuándo florecen las plantas? ¿Por qué se caen las hojas de los árboles? ¿Qué podemos hacer en invierno? ¿Cómo disfrutamos del sol en verano? Los personajes de La Granja de Zenón acompañan a los chicos a descubrir las características de cada estación del año a través de una nueva colección de cuatro libros que saldrán mensualmente con la revista Jardín de Genios .

Bartolito, Zenón y sus sobrinos, el Lorito Pepe, la Vaca Lola, la Llama Yamila y el travieso Lobo Beto, entre otros amigos de La Granja de Zenón, invitan en cada cuento a observar qué sucede en el campo cuando cambian las estaciones . Así, jugando y cantando, los pequeños lectores aprenden a reconocer los colores, los paisajes, el clima y las actividades propias de cada época del año.

La colección de libros "Las estaciones" se basa en el video musical "Cuatro estaciones hay", que puede verse en Youtube, en el exitoso canal La Granja de Zenón con más de 46 millones de suscriptores. La Granja es una creación de la productora El Reino Infantil, la comunidad digital para niños en español más importante del mundo.

Por su parte, la revista de Jardín de Genios , que se publica todos los meses de manera ininterrumpida desde junio de 2003, incluye las secciones ilustradas Cuidemos el planeta con Noa, La pizarra de Jardín (donde aparecen los dibujos y las fotos de los lectorcitos), Quiero saber, la historieta Willy de Emiliano Migliardo y un cuento ilustrado que este mes narra las peripecias de una abejita en su primer pícnic de primavera.También desarrolla actividades que abarcan desde consignas sencillas como seguir líneas punteadas, dibujar o pintar, hasta juegos para agudizar la observación y la memoria.

Tanto las páginas de la revista como los libros de la colección "Las estaciones" forman parte de una propuesta que apunta a compartir momentos de lectura y descubrimiento en familia. A través de personajes queridos y situaciones cercanas , los chicos despliegan su imaginación y aprenden contenidos adecuados a su edad, mientras conversan y disfrutan de las historias junto a los grandes. La revista Jardín de Genios de septiembre, con "La primavera", el primer libro de la colección "Las estaciones en La Granja de Zenón" se consigue en todos los kioscos.

Fuente: Clarín