Avanza la concesión del Canal de la Ciudad al dueño de Blender y Carajo

El Gobierno de Jorge Macri dio un nuevo paso para entregar en concesión el gerenciamiento del Canal de la Ciudad a una empresa privada. El director general de Concesiones y Permisos, Agustín González Calderón, firmó la Resolución de Preadjudicación que selecciona a Cale Group, la compañía del empresario Augusto Marin i, para hacerse cargo de la operación del canal porteño durante cinco años.

La resolución fue dictada un mes y medio después de que la Comisión de Evaluación de Ofertas propuso preadjudicar el canal a Cale Group . De esta manera, el expediente avanzó una nueva etapa administrativa y quedó encaminado hacia la adjudicación definitiva, probablemente antes de fin de año.

Marini, de poco más de 30 años, es el empresario que controla los canales de streaming Blender y Carajo . En este último canal tiene como socio a Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", uno de los referentes del espacio libertario identificado con el asesor presidencial Santiago Caputo. Ahora quedó muy cerca de desembarcar con su grupo en un canal de televisión tradicional.

Cale Group presentó la oferta económica más alta entre las dos empresas que compitieron por el Canal de la Ciudad: propuso pagar un canon de $50 millones mensuales durante cinco años. La otra propuesta fue de Argentinos Media, del empresario Marcelo González, dueño de la radio AM 950, que ofreció $15 millones.

La oferta de Cale Group prácticamente quintuplicó el precio base previsto para la concesión y fue uno de los principales elementos que inclinaron la evaluación a su favor, además de su propuesta técnica y su trayectoria audiovisual. La empresa también presentó un proyecto de programación.

"No haríamos sinergia con los contenidos de Blender y Carajo, pero usaríamos la parte administrativa, legal y comercial de Cale Group, para no duplicar estructuras", dijo a Clarín una fuente cercana a Marini.

Por su parte, fuentes del Gobierno porteño aclararon que "la concesión no implica la venta del Canal de la Ciudad". El Estado porteño mantiene la propiedad de la señal y de sus activos, mientras que el privado asumiría durante cinco años el gerenciamiento operativo y comercial y abonaría el canon establecido en la oferta.

Mientras avanza el expediente de la concesión, el Gobierno porteño ya comenzó a mantener reuniones con los trabajadores del Canal de la Ciudad para explicarles el nuevo escenario y analizar alternativas.

A los empleados de planta permanente se les ofrece la posibilidad de ser reubicados en otras áreas administrativas del Gobierno de la Ciudad, mientras que a la mayoría de los contratados no se les va a renovar los contratos.

Los voceros de Cale Group ya anticiparon que la intención es modificar la actual programación y renovar la estructura de personal. La empresa todavía no presentó formalmente la nueva grilla ni difundió los nombres de los programas, conductores y periodistas que formarían parte de la nueva etapa.

Ese diseño será uno de los principales aspectos a definir cuando se complete el proceso administrativo. El Canal de la Ciudad cuenta actualmente con unos 150 empleados entre periodistas, técnicos y personal administrativo . La señal nació en 2003, bajo el nombre de Ciudad Abierta, y se relanzó en 2016 con su denominación actual, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

"El proyecto es que el canal tenga proyección internacional, con la cobertura de las actividades culturales y de negocios en la ciudad de Buenos Aires", dijeron a Clarín fuentes de Cale Group. Y agregaron: "Ya presentamos un proyecto de programación, con el tipo de programas que habría en cada horario, a nivel de formatos".

La preadjudicación representa un nuevo paso en la expansión del joven Marini en el negocio de los medios. Con poco más de 30 años, el empresario construyó un holding con proyectos audiovisuales de perfiles editoriales muy diferentes.

Blender, creado en 2023, se convirtió en uno de los canales de streaming de mayor crecimiento de la Argentina. Su principal figura durante buena parte de esa expansión fue Tomás Rebord. Pero el conductor quedó afuera de la señal hace poco más de un mes, en medio de una crisis que incluyó el despido de diez productores, la suspensión de varios programas y un conflicto por las condiciones laborales del canal.

Carajo, en tanto, surgió en 2024 y tiene entre sus principales referentes a Daniel "Gordo Dan" Parisini, a quien Marini le cedió el 35% del canal por el manejo de la operación, cuyo programa insignia es La Misa. La señal libertaria se convirtió en una plataforma de fuerte contenido político y recibió a distintos funcionarios y dirigentes del Gobierno de Javier Milei. La relación con el oficialismo nacional convirtió a Carajo en uno de los principales espacios audiovisuales del sector libertario.

Para el proyecto del Canal de la Ciudad, Marini incorporó a Liliana Parodi, exgerenta de Programación de Grupo América. La ejecutiva encabeza el equipo que diseñó el proyecto para la pantalla porteña y también quedó a cargo de toda el área audiovisual de Cale Group. Por eso, Parodi además intervino en las negociaciones y decisiones que tomó la empresa durante el conflicto que estalló en Blender.

Marini viene del sector agroindustrial bonaerense de General Las Heras. Su padre, Omar Marini, fundó en los años 90 Agroindustrias Baires , la empresa que creó la marca de alimentos para mascotas Kongo . La familia vendió la compañía en 2011 y, a partir de entonces, el joven empresario tomó el control de los negocios familiares.

Con ese capital, Marini diversificó sus inversiones y se metió en distintos sectores, desde la energía hasta los medios de comunicación. Pero no abandonó el rubro que marcó sus comienzos. En 2015 lanzó Mon Ami, una línea premium de alimentos para mascotas elaborada con ingredientes aptos para el consumo humano.

Después amplió sus negocios en Misiones, donde ingresó al área de salud con Alegramed, una plataforma de telemedicina, y desarrolló proyectos de energía solar. Su actividad quedó ligada a su vínculo con Carlos Rovira, enfrentado ahora al gobernador Hugo Passalacqua. En medio de esa interna, la Provincia decidió reemplazar Alegramed por una aplicación propia que está en pleno desarrollo, lo que implica en pocos meses más el final del contrato provincial con la empresa de Marini.

La expansión de Marini llegó además al sector ferroviario, donde compró Motora a una empresa rusa. La compañía se dedica a la reparación, el mantenimiento y el ensamble de trenes. El negocio ferroviario también le permitió acceder a contratos con el Estado nacional. En mayo, Trenes Argentinos adjudicó a Motora una compra de repuestos para locomotoras y coches de la línea San Martín por US$ 3,8 millones.

A esa expansión se sumó el negocio de los medios. Marini controla Blender y Carajo y ahora busca llevar esa experiencia al Canal de la Ciudad. Con la Resolución de Preadjudicación firmada por González Calderón, el proceso entra en su tramo final. Cale Group quedó seleccionada para hacerse cargo del Canal de la Ciudad durante cinco años, con un canon mensual de $50 millones.

La adjudicación definitiva todavía requiere completar las instancias administrativas correspondientes. Después de ese paso podrá concretarse formalmente el traspaso del gerenciamiento a la empresa de Marini, probablemente antes de fin de año.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín